Coronavirus: Montesinos manda ánimos a empleados y jugadores a través de una carta

Algunos trabajadores y jugadores del CD Castellón han hecho pública a través de sus redes sociales la carta que Vicente Montesinos, presidente del club albinegro, les ha hecho llegar para darles ánimos en estos momentos tan difíciles por la pandemia del coronavirus que afecta a prácticamente todo el mundo.

"Nuestra familia es una familia de valores y esfuerzo colectivo. Sabéis que somos un EQUIPO y que la victoria llegará, y os voy a confesar una cosa: aunque los domingos sufro como nadie en el palco, cada día os echo más en falta a todos, porque precisamente el no teneros cerca, el no poder veros, el no poder disfrutar y también sufrir esos domingos, me provoca un gran vacío, es el vacío de la distancia, en definitiva es el vacío del cariño", confiesa el máximo dirigente de la entidad de la capital de la Plana.

Además, Montesinos prosigue diciendo que estos días ha aprendido "que decir lo que sientes no tiene mañana" y no ha dudado en confesar que "familia, trabajadores, jugadores y cuerpo técnico me importáis" y que cuenten con él "para lo que necesitéis".

"La luz está al final del túnel, tardaremos más o menos, pero juntos acabaremos con este vacío, recortaremos la distancia y nos quedará el cariño de una gran familia", asegura.