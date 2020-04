EPA 2020: El coronavirus golpea sobre un mercado laboral agotado

El mazazo que supone el coronavirus para la economía española está golpeando sobre un mercado laboral que ha llegado a la pandemia desfogado y con claros signos de agotamiento tras seis años de creación de empleo. Llueve sobre mojado, tal como constatan los datos publicados este martes de la Encuesta de Población Activa (EPA) por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pues pese a abarcar esta el primer trimestre del 2020, sus conclusiones son la media de esos tres meses y no ilustran la magnitud del impacto a nivel de ocupacion de está dejando el covid-19. Sí constatan un mercado laboral que, pandemías al margen y tras casi seis años de creciendo en número de ocupados, llegaba al filo del estancamiento a este 2020.

El primer trimestre suele ser un mal trimestre para la ocupación en España, con una campaña de Navidad finiquitada y la de Semana Santa que todavía no ha llegado. Los tres primeros meses del año registraron una media de 19,6 millones de ocupados, 285.600 ocupados menos que en el trimestra anterior. Este fue el mayor descenso de la ocupación en un arranque del año desde el 2013, cuando se volvió a crear empleo. No obstante, el dato que refleja un mayor nivel de estancamiento es la evolución del empleo en términos desestacionalizados, es decir, restando ese componente de temporada. Esta bajó el 0,41% en el primer trimestre del 2020, cuando llevaba 25 trimestres consecutivos al alza. La ocupación daba signos de entrar en una lógica de estancamiento, al margen de si hubiera irrumpido o no la pandemia.

Por sectores, la ocupación solo aumentó este primer trimestre en la industria, con 5.600 personas más. En cambio, disminuyó en servicios (275.900), en agricultura (9.100) y en la construcción (6.200). Estos dos últimos sectores han ido a la baja durante los 12 últimos meses.

La tasa de paro sigue una tendencia similar y finiquitó el primer trimestre del año en el 14,41%, con 3,3 millones de personas desempleadas. La capacidad del mercado laboral español para sacar gente de las colas del paro llegó mermada, pues en los últimos 12 meses el número de desempleados solo se redujo en 41.200 personas (-0,04%).