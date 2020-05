Miles de familias de Castellón, en vilo por el retraso en el pago de ERTE

Sin ingresos y con pagos pendientes de la luz, agua o alquiler, miles de familias de Castellón, según estiman los sindicatos, están esperando aún a ingresar en sus cuentas la prestación que el SEPE abona a los trabajadores afectados por Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) por impacto del covid-19.

Funcionarios desbordados, como apunta el sindicato CSIF, y errores de datos o informáticos, parecen estar detrás de las demoras. Desde la Delegación del Gobierno indicaron que «aunque el día habitual de cobro es el 10 de cada mes, gracias al acuerdo con los bancos puede producirse en otras fechas, de manera escalonada». Es decir, no cobrar el pasado 10 de mayo no implica que hasta junio no se percibirá nada. De hecho, gestorías consultadas por este rotativo esperan que justo hoy se produzcan transferencias.

Casos reales en Castellón: "Solo cobré 22 euros tras estar de ERTE un mes"

La casuística de afectados por ERTE en Castellón que no han cobrado es diversa. Testimonios reales apuntan: «Cobré pero con concepto de jubilación/prestación por inundaciones». Otro señala que «por todo un mes en ERTE recibí solo 22 euros, y otro compañero, 1.000». Llamativo es lo que le ocurrió a otro castellonense, que percibió «algo más de 5.000 euros», superando con creces la paga máxima mensual. Hay quien «ha cobrado abril ya sin comunicar ningún dato su empresa» y quien aún espera y se le pide aclarar «si tiene hijos» para ajustar el cálculo.

Máxima preocupación y baile de cifras

La preocupación de los afectados es patente. Como ejemplo, el socio de la consultora Laborea de Castelló, Antonio Alegre, explica: «Recibimos un tsunami de llamadas de pymes a los que sus empleados llaman porque aún no han recibido la prestación del SEPE». En ocasiones, parece haber problemas con el procesamiento de los ficheros de datos XML, pues hay Administraciones que los han procesado y otros no. Estos contienen los días trabajados para calcular el pago. «Existen muchas personas viviendo situaciones extremas. Calculamos que un 25% de los beneficiarios no ha percibido la prestación al estar los servicios públicos desbordados», lamenta.

Un punto que confirma el sindicato de funcionarios CSIF en Castellón, donde «los ERTE se tramitan vía telemática y telefónica. Se han habilitado más líneas para agilizar las cargas de trabajo». Con todo, «la plantilla del SEPE se ha reducido en los últimos años entre jubilaciones y traslados para trabajar en otros organismos. El SEPE es poco atractivo».

¿Cuántos castellonenses en ERTE aún no han cobrado? Las cifras oficiales del Ministerio hablan de que, a principios de mayo, 39.060 castellonenses han cobrado prestaciones del SEPE por ERTE y otras ayudas del covid-19. No se aclara cuántos son de ERTE. Para los sindicatos, un 10% sigue sin ingresar. El delegado de UGT Castellón, Francisco Sacacia, estimó que «al inicio de mayo habrían cobrado 30.500 --y quedarían 9.000; pero si ya se superan ahora los 40.000, todavía quedarían 10.000 parados pendientes de cobro--. Para el representante de CCOO, Albert Fernández, «en España se ha dicho que solo falta por cobrar un 1%, por el acuerdo con los bancos, pero nos llega que en Castellón todavía muchos trabajadores no han cobrado».

Cifras que no cuadran. Y es que el alud rápido y fulminante de ERTE provocado por el covid-19 en Castellón ha supuesto un repunte del gasto y liquidez para ir cumpliendo pagos. En abril, el desembolso del SEPE para pagar prestaciones a parados casi se ha triplicado en un año. Pasa de 18.867.000 euros en abril del 2019; a 50.986.213 en el mismo mes de este año --al incorporar los ERTE desde el estado de alarma iniciado el 14 de marzo--. Los beneficiarios de paro hace un año eran 8.830; pero en abril de este 2020 superan los 39.000.

Sindicatos: "La normalidad laboral no volverá hasta el 2021"

El covid-19 tiene en vilo a empresas y trabajadores. Preocupa el estado de alarma, el durante, y el después. Castellón avanza en la desescalada a dos velocidades, con el norte en fase 1; mientras el 85% de la población sigue en la cero.

CCOO y UGT en Castellón esperan que el empleo se pueda ir recuperando a la par que se cambie de fase, sobre todo, hostelería y comercio. Francisco Sacacia (UGT) recordó que «la industria, resentida en la exportación, también tiene 10.000 afectados por ERTE». Y planteó que muchos expedientes se prorrogarán, pues la recuperación no será de un día para otro. También Albert Fernández (CCOO) apuntó que «el empleo tardará en recuperarse. Los ERTE se han prorrogado hasta el 30 de junio. Luego viene julio y agosto, con vacaciones. Veremos septiembre. El teletrabajo debe priorizarse. La normalidad total no volverá hasta 2021».

La opinión. Antonio Alegre, graduado social y socio de Laborea: "Falta un plan de choque"

Los ERTE en la provincia de Castellón están afectando principalmente a hostelería y al comercio, sectores que empiezan la desescalada con mucha incertidumbre y sin apenas ayudas económicas de la Administración para hacer frente a las inversiones de adaptación por el covid-19. Gracias al acuerdo entre las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos se ha aprobado un real decreto-ley de Medidas Sociales en defensa del Empleo que permitirá prorrogar los ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de junio. Pero será insuficiente, pues en dos meses la situación económica lamentablemente no va a estar normalizada.

Deberían adoptarse otra serie de medidas económicas, fiscales y laborales que puedan garantizar el mantenimiento del empleo. Sin medidas que reactiven la economía, la tasa de parados solo hará que aumentar y se construirá un modelo de sociedad subsidiada de forma permanente y no, como tal vez sea necesario, con carácter extraordinario y temporal.