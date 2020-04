Los farmacéuticos advierten de que no hay mascarillas para todos

La indefinición sobre el uso de mascarillas para hacer frente a la expansión del coronavirus está provocando una situación de cierta confusión entre la ciudadanía, que está optando por intentar abastecerse de este material sanitario de protección. El problema es que hay pocas unidades en el mercado por la falta de suministro. Uno de los colectivos en advertir de esta escasez son los farmacéuticos que lamentan no disponer de mascarillas para poder atender a la ingente demanda.

«Todo el mundo quiere mascarillas, están entrando unidades, pero se agotan de inmediato», explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, quien señala que, hasta hace unas semanas, no comercializaban este producto porque los clientes no lo pedían. Por tanto, resulta complicado efectuar una comparativa de precios, aunque la unidad se vende, actualmente, por unos dos euros. Hay que recordar que las mascarillas de protección son de un solo uso. Por internet, 50 piezas de las básicas rondan los 20 euros, aunque resulta fundamental cerciorarse de que están homologadas para que resulten efectivas.

Reparto en el transporte público

Ante la falta de suministro debido a la saturación del mercado a nivel global, el Gobierno ha decidido homologar unas nuevas denominadas higiénicas que serán las que se empezarán a repartir, a partir del lunes, en el transporte público a aquellos trabajadores que han retomado su actividad, tras finalizar el permiso retribuido de los últimos 15 días. De todos modos, dado que mañana es festivo en la Comunitat, previsiblemente el reparto aquí empezará el martes.

La distribución de estos 10 millones de mascarillas correrá a cargo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, las municipales y los miembros de Protección Civil.

De todos modos, el Gobierno insistió ayer en que la utilización de este artículo de protección en los centros de trabajo «no es imprescindible» por parte de los trabajadores durante la jornada laboral si el tipo de actividad no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal. Y es que las autoridades insisten en recalcar que es necesario lavarse las manos correctamente y guardar una distancia prudencial para frenar la propagación del virus, más allá del uso de las ahora tan buscadas mascarillas.