Los futbolistas contra los ertes promovidos por La Liga

En medio de la crisis por el covid-19, las guerras del fútbol han cambiado el escenario pero siguen tan vigentes como antes de la pandemia. Después de que La Liga instara a los clubes del fútbol profesional español a ejecutar expedientes de regulación de empleo temporal (ertes) a sus jugadores, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido un duro comunicado claramente contrario a las medidas que propone el presidente de La Liga Javier Tebas.

Resulta extraño que desde La Liga se apoye los ertes, empieza diciendo sobre el tema nuclear de la discusión. "El control económico y la bien saneada economía de los clubes, predicada desde la patronal, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada. Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales", culmina el párrafo.

UN ESPECIALISTA EN PANDEMIAS

Después de reiterar que todas las decisiones sobre cuándo reanudar el campeonato liguero dependen de las autoridades sanitarias, AFE lanza otro reclamo: La vuelta a la competición requerirá de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del fútbol, comienza diciendo.

Queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno, concluye la nota.