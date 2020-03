El grupo castellonense Jacaranda combate el coronavirus con su mejor música

Que el coronavirus no nos quite la alegría. Que el coronavirus no nos quite la música. Esto es lo que pensaron el director musical de Jacaranda, José Iturralde y el productor Juanjo Carratalá, que han creado un tema coral con los ocho músicos del citado grupo musical de Castellón. El resultado pueden disfrutarlo ya los lectores de Mediterráneo con el vídeo que acompaña esta información.

“Con motivo del confinamiento y el estado de alarma, Jacaranda invita a todo el mundo a permanecer en sus domicilios, y hemos querido poner nuestro personal y humilde granito de arena para regalar este directo del ‘single’ de nuestro último trabajo discográfico ‘Para toda la vida’”, explica Iturralde, uno de los fundadores de la popular banda creada en 1984 en Castellón. Jacaranda, que cuenta solo en su canal de Youtube con la friolera de 38.000 suscriptores y 12 millones de visualizaciones para sus temas, pretende concienciar y amenizar la cuarentena a todos sus seguidores.

“El vídeo salió por pura magia. Me levanté el sábado con la idea de hacerlo y justo me llamó Juanjo para proponérmelo. En 48 horas estaba hecho”, confiesa Iturralde, que ha quedado muy satisfecho con el resultado: “Lo hemos grabado cada uno en casa con el móvil y después Juanjo ha sido quien lo ha limpiado y mezclado”.