Jóvenes de Castellón, más precarios por el coronavirus

La precariedad laboral de los jóvenes de Castellón se ha disparado durante el estado de alarma por la crisis del covid-19. En apenas dos meses, un millar de jóvenes menores de 25 años se ha sumado a las listas del paro, que en abril cerró con 4.742 (un 30% más desde febrero). Si el año arrancó con una cadencia de cien empleos de jóvenes destruidos en un mes; en el último fueron 700.

Parados menores de 25 años en la provincia de Castellón evolución 2019-2020 (Fuente: Labora) 2020: Enero (3.564). Febrero (3.650). Marzo (4.060). Abril (4.742) 2019: Enero (3.459). Febrero (3.771). Marzo (3.803). Abril (3.684)



La volatilidad de los contratos temporales preocupa, y mucho, así como el acceso a la vivienda y el proyecto vital, con el freno echado. La secretaria de Política Social y Juventud de CCOO PV, Ana Belén Montero, mostró una «gran preocupación», pues «la juventud de Castellón ya sufría mayor temporalidad, con salarios de los más bajos del país. Problemas intensificados estos dos últimos meses, que se perpetuarán».

«Quien suele buscar en verano empleo en hostelería y turismo, en Orpesa, Benicàssim o Burriana, se encuentra ante el turismo, eventos y festivales parados. Y el desplome de ventas del azulejo, quizás dificulte trabajar tras la desescalada en l’Alcora, Onda o Almassora», añadió Montero.

Para la delegada de CCOO, ello dificulta aún más comprar o alquilar una vivienda para emanciparse, «y a ello se une el alza de precios (un 10% en Onda o Almassora, 23% en Benicàssim; desahucios en el Raval de la UJI». «Muchos piensan cómo pagarán el alquiler el próximo curso. Faltan medidas ante una crisis que será de larga duración», sostuvo.

En la línea, el presidente del Consell Local de la Joventut en Castelló, Pablo Salvador, añadió que «la destrucción del empleo será desigual y se centrará en los contratos temporales: el 55,4% de los menores de 30 años, los tienen». ¿Expectativas? «Pocas. La incertidumbre lleva a una sensación de derrota. La mitad de los jóvenes tiene claro que sus expectativas laborales y de vivienda son peores que las de sus padres a su edad. Las ayudas de 540 euros no llegan para alquileres al alza», afirma. «Y muchos jóvenes tenían en verano trabajos estacionales que debido a la pandemia puede que no se puedan realizar. ¿Qué hacer? Incentivos para contratar jóvenes y luchar contra la temporalidad; bonificar a emprendedores... Todo suma».

Testimonios en primera persona

Álvaro Fernández: “Tenía un trabajo y era temporal”

«A mediados de enero, empecé a trabajar como técnico de calidad en una empresa del sector electrodomésticos. El contrato temporal, de tres meses, tenía un periodo de prueba de dos. Llegué a teletrabajar pero debido la situación excepcional, no me renovaron. Me dijeron que contarían conmigo cuando pudieran pero no tengo muchas esperanzas».

Laia Martínez de Vera:“Un año más para la oposición”

«Si el covid-19 no hubiera aparecido en nuestras vidas, seguramente estaría ahora dando el último repaso a los temas de la oposición para docentes. Como yo, miles esperaban ansiosos esta oportunidad más de diez años. Pero se aplaza a junio del 2021. Tendré un año más para prepararme y hacer caso omiso a quien pregunta por qué aún no trabajo».

Pau Borrell: "Existe mucha incertidumbre en la universidad"

«Estudio en la UJI y en estos últimos meses ha reinado la incertidumbre sobre el procedimiento a seguir. La información nos llegó el 1 de mayo (cuando los exámenes empiezan el 25 de mayo), al aprobarse las nuevas guías docentes. En esta crisis en general se ha buscado más un método anticopias que ayudarnos a aprobar y acabar sus estudios».