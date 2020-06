'Nits al claustre' amplia su oferta de espectáculos con uno más

El Institut Valencià de Cultura (IVC) en Castelló presentó ayer una nueva edición del ciclo Nits al Claustre, que cada verano se celebra en el Museu de Belles Arts y que amplía su oferta en el 2020. Tendrá lugar del 16 de julio al 29 de agosto con un cierre de lujo: Alberto San Juan con Polvo enamorado.

Nits al Claustre ofrecerá ocho espectáculos al aire libre que un año más llenarán de música y palabras las noches estivales.

Los conciertos serán a las 22.30 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo, que en esta ocasión vendrá determinado por las medidas de distancia física y otras cuestiones de seguridad derivadas de la crisis del covid-19.

Alfonso Ribes, delegado territorial del IVC, detalló que el ciclo comenzará el 16 de julio con Elma Sambeata Duna Ensemble, un concierto centrado en la interpretación de temas vocales e instrumentales de la Edad Media y las músicas tradicionales.

La siguiente cita será el 23 de julio con Joan Isaac y Silvia Comes y su Tribut a Silvio Rodríguez, un trabajo artesanal con un respeto absoluto por la poética del afamado cantautor cubano.

El 30 de julio será el turno de Joan Rovira, saxofonista guitarrista, compositor y cantante, convertido en uno de los cantautores catalanes de referencia.

Nits al Claustre continuará el 6 de agosto con Xiomara Abelló y su recital Entreteles. El 13 de agosto actuará el dúo Té Canela, formado por los cantautores Jano Fernández y Ariadna Rubio, que ofrecerán una música basada en la fusión y el mestizaje.

La programación continuará el 20 de agosto con Álvaro de la Puerta Swing Trio. El 27 de agosto, VerdCel presentará Bifocal VerdCel y, finalmente, el 29 de agosto cerrará el ciclo el recital Polvo enamorado, con Alberto San Juan. H