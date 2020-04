Sanidad dice que no hará test de coronavirus "por hacer" mientras los sindicatos exigen más pruebas

Si hacemos test masivos pensando que esa prueba es una vacuna y que ya está todo resuelto, nos equivocaremos. No se trata de hacer por hacer. El test confirmará o no, pero no quita que al cabo de tres o cuatro días podamos contagiarnos». En estos términos se pronunció ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, preguntada por los medios por la posibilidad de incrementar sustancialmente la realización de pruebas de coronavirus en la Comunitat. Insistió, en este sentido, en que hay que hacer test controlados y «cuando hay síntomas».

Barceló, que no pudo dar datos por provincias, sí explicó que en la Comunitat se han practicado un total de 131.806 entre PCR y test rápidos. Cabe destacar que ello no implica su realización a esa cifra de ciudadanos, pues «a cada persona suelen realizársele dos, tres o cuatro test», como puntualizan los sindicatos. Dicho de otro modo, por el momento estos exámenes del covid-19 se le han hecho a menos de un 2% de los cinco millones de valencianos.

LOS SINDICATOS

Desde Comisiones Obreras afirman que la Conselleria tampoco ha aclarado a los sindicatos cuántas pruebas se han hecho ya en la provincia. Inciden en la importancia de aumentar los test y hacérselos a la población general, a quienes están en casa con síntomas y al 100% de los sanitarios porque «si no hay pruebas masivas, no se sabe la prevalencia». Sin embargo, son conscientes de que «eso lleva un proceso» y que en estos momentos, dicen, «no hay capacidad para recoger muestras a todos y analizarlas». «Esperamos que, al final, los test se extenderán como las mascarillas y se acabarán haciendo a todos», aseveran las mismas fuentes.

Desde CSI-F abogan, asimismo, por hacer test al 100% de las plantillas sanitarias, pero también en las residencias y a la población en general para saber si hay focos y si la ciudadanía está inmunizada, pues los escenarios pueden ser «muy diversos», inciden.

TEST RÁPIDO, FIABLE AL 65%

Por lo que respecta al tipo de pruebas, sindicatos y profesionales consultados recuerdan que la sensibilidad de los test rápidos «solo es del 65%», por lo que «no garantizan un resultado fiable y arrojan falsos negativos». Así, piden un incremento sustancial de las PCR.

EL 50% DE LOS INFECTADOS YA ESTÁ CURADO

La mitad de los infectados de la provincia ya han superado el coronavirus. Así lo muestran las cifras aportadas ayer por la Conselleria. En concreto, las personas que han recibido el alta son 804, frente a los 1.604 que han enfermado por el covid-19. En las últimas 24 horas se han registrado dos nuevas muertes --son 180 las acumuladas en Castellón-- y ocho positivos más. Por lo que respecta a las personas hospitalizadas, son actualmente 87 (siete menos que un día antes) en los centros de la provincia y 14 de ellas están en Cuidados Intensivos. Por lo que respecta a las residencias, siguen siendo 9 las que tienen vigilancia activa en Castellón y 16 las que presentan casos positivos.

En la Comunitat son 6.423 las altas que se han dado ya y 246 los nuevos casos positivos en 24 horas. En total, se han producido 1.206 fallecimientos en la Comunitat --12 en la última jornada y la mitad de ellos, en residencias--.

A nivel nacional hubo en la útima jornada 301 defunciones (el dato más bajo registrado en un martes) y la menor cifra de contagios desde que se inició el estado de alarma. Seis comunidades no registraron ingresos en las UCI.

Comienza el sondeo de inmunidad en 568 casas de Castellón

El estudio de seroprevalencia diseñado por el Ministerio para detectar cuántas personas han podido pasar ya el virus y son inmunes a la enfermedad ha comenzado en la provincia. Ayer empezaron a recibir la llamada de Sanidad los 568 hogares de Castellón, de 22 municipios, seleccionados de forma aleatoria, según indicó la consellera, Ana Barceló.

«Se les hace a los elegidos y sus familiares un cuestionario telefónico y se les cita para un primer test de sangre y otra analítica posterior con un seguimiento de 21 días y otro más adelante», explicó la consellera a los medios.