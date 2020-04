La Vuelta a España 2020 no saldrá de los Países Bajos

Ya es oficial. La Vuelta ciclista a España no saldrá de los Países Bajos como tenía previsto debido a la pandemia del coronavirus. Aunque ambas partes han anunciado su deseo de que la prueba española sí arranque en el 2022 en Utrecht, como estaba previsto antes de que se aplazara hasta después del Tour (finales de agosto-septiembre) y Giro de Italia (octubre). Burgos acogerá la salida de la Vuelta-2021.

"Es una lástima, un chasco para todos", ha admitido Martinj van Husteijn, director del comité organizardor de la Vuelta Holanda. Tras ponerse en contacto con todas las partes implicadas, había tres etapas con salida y meta, con 34 localidades de paso, la organización llegó "a la conclusión de que era una tarea demasiado complicada porque dependemos de muchas infraestructuras yhay obras ya planificadas para esas fechas cuyo retraso tendría demasiado impacto para las ciudades".

🇪🇸 Cancelada la salida oficial de #LaVuelta20 desde los Países Bajos



🇬🇧 The official departure of La Vuelta 20 from The Netherlands is cancelled



🇫🇷 Annulation du départ officiel de La Vuelta 20 depuis les Pays-Bas