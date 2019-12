Conèixer i gaudir del Museu amb (micro)teatre

Com hauria de ser un museu en el segle XXI? Quina relació ha d’establir amb la societat? Quin és el seu acostament als visitants? Són agents actius en les seues comunitats, plataformes que conviden a la interactuació? Aquestes i moltes altres qüestions són les que una gran majoria de centres de tota Espanya s’ha formulat en els últims anys. La majoria sap que la noció de «museu» està en ple procés de canvi, encara que aquest sigui lent i complicat. Molts dels gestors d’aquestes institucions estan immersos en una reordenació o planificació d’aquests espais, molts d’ells de caràcter públic, per a obrir-los a la ciutadania amb l’objectiu d’enriquir el teixit social, cultural i intel·lectual.

Els museus ja no són aquests grans magatzems d’art. Són això, per descomptat, però el seu ús social és actualment molt més rellevant. I és que els museus, molts d’ells almenys, saben que han d’ajudar el públic a interrogar-se, interpel·lar i escoltar. En altres paraules, han de ser finestres obertes a un món que ara és al mateix temps local i global.

Sabem que és complex aquest procés, perquè requereix d’un enorme canvi de mentalitat que costa d’assimilar al principi. No obstant això, existeixen iniciatives que van sumant forces sobre aquest tema. En el Museu de Belles Arts de Castelló, sense anar més lluny, gràcies a la col·laboració entre la delegació territorial de l’Institut Valencià de Cultura i del Palau de les Arts Reina Sofia de València, la música clàssica té ara un paper protagonista dins de l’oferta alternativa del propi centre. La mezzosoprano Amber Fasquelle, acompanyada pel barítoni Omar Lara i el pianista Stanislav Angelov van obrir un nou cicle el pa-ssat 24 d’octubre, i el 12 de desembre tindrà lloc la segona actuació prevista fins avui.

El borrianenc Manuel Borja-Villel, responsable del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid assegura que «el millor museu serà el que més relats generi a partir d’un nou glossari». En aquest sentit, el Museu de Belles Arts de Castelló té molta labor que fer, encara que la bona notícia és que ja ha ofert petites senyals que la seua intenció és precisament aquesta, ja sigui a través d’establir un diàleg a tres bandes entre la col·lecció del museu, la música clàssica i els visitants, o a través dels contacontes que es realitzen dins del programa Històries a cau d’orella, l’objectiu de la qual és donar a conèixer la narració d’històries com l’art de la paraula comptada, o repensant la pròpia col·lecció del museu mitjançant exposicions temporals.

I ARA, TEATRE.... BREU!

La Ravalera Teatre va crear fa ja cinc anys un projecte cultural que apostava pel teatre de petit format en espais no convencionals. Així naixeria la Fira de Teatre Breu que en aquest temps ha buscat així mateix oferir suport als creadors emergents de Castelló i d’altres localitats pròximes, al mateix temps que acostava el teatre al públic en general.

Aquesta iniciativa es compon d’un singular itinerari a la primavera on es poden veure cinc peces de microteatre en cinc espais diferents del centre de Castelló i una edició especial a la tardor on es programen tres obres i un concert. La cambra agrària de Castelló, l’institut Ribalta i l’estadi Castalia han estat alguns dels espais en els quals ja s’ha desenvolupat l’acció tardorenca de la Fira de Teatre Breu i aquest any el lloc triat ha estat el Museu de Belles Arts, per això el tema central de les obres que es representaran del 5 al 8 de desembre és l’art.

Durant quatre dies, es podrà gaudir de tres peces creades al voltant del museu i de totes aquelles històries que poden passar a l’interior dels seus espais. Cal destacar que totes les peces han estat creades especialment per a aquesta edició. Així, Teatro de Contrahecho presentarà Biografia apòcrifa de l’escriptor Joan Perucho; la companyia El Gatopardo oferirà la funció El treball us farà lliures, i La Ravalera Teatre participarà amb la peça La sala dels absències. Per part seua, Roger Benet, alter ego en format cantautor del músic i artista tarragoní Roger Conesa, ha preparat un micro-macro concert que recorrerà cançons de tots els espectacles que ha fet. Una iniciativa, aquesta, per a gaudir del Museu des d’una altra perspectiva.