Més i més música, amb Les Arts, a Castelló

«Afortunadament estem en funcionament», assegura el director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, si bé, «tot és molt més complicat». La crisi provocada pel coronavirus ha generat, i continua generant, incertesa, però no per això hem d’encreuar-nos de braços i veure com passa la vida per davant dels nostres ulls atònits. De fet, en el seu cas, podem dir que és una de les poques institucions a nivell mundial que està amb la programació en plena activitat a hores d’ara i sense tot just modificacions.

Superació

Que una entitat de l’envergadura i prestigi de Les Arts hagi pogut, en la mesura de les circumstàncies actuals, reprendre la seua activitat és digne d’elogi. «Vas adaptant-te, sobretot en veure que la temporada que havies anunciat al principi es va acabar al març», explica Iglesias, qui afegeix que «tenia molt clar que en el moment en el qual poguéssim fer alguna cosa havíem de reprendre l’activitat. Havíem de posar a tothom en marxa». I així va ser.

El director artístic de Les Arts incideix en què van ser la primera institució cultural de tota Espanya que va plantejar una sèrie de cicles programats de manera específica per les circumstàncies sanitàries. Així, en poc temps va veure la llum el cicle «Torna Les Arts» i també «Les Arts amb tu». El primer consistia a programar concerts a la sala principal del Palau de les Arts, «tots a un preu 5 euros com a entrada única», a més d’un altre concert més gran i simfònic amb Thomas Hengelbrock en acceptar la invitació de participar en el Festival de Granada. La segona iniciativa va ser, potser, la més important, fruit d’una «de les aspiracions, una de les polítiques que estem desenvolupant com és potenciar la territorialitat de les nostres activitats», matisa.

Efectivament, «Les Arts amb tu» va consistir a portar alguns dels programes que es presentaven en el Palau de les Arts a altres racons de tota la Comunitat Valenciana. «Vam oferir aquestes activitats a totes les capitals de comarca de les tres províncies, algunes van respondre, unes altres no, però al final vam estar presents en 22 localitats», explica Iglesias Noriega. Aquestes actuacions van ser protagonitzades per membres del Centre de Perfeccionament i per petits grups de cambra de corda o de vent de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana. A ells es van afegir les propostes d’una altra iniciativa posada en marxa, com «Les Arts Volant», «un projecte que tenim d’òpera itinerant que realitzem en col·laboració amb la Diputació de València i l’Ajuntament de València, i que en aquest cas vam voler portar més enllà de la província de València; de fet una de les actuacions va ser a Vilafranca, el mes de juliol».

Així, a través de «Les Arts amb tu», l’entitat va protagonitzar fins a set actuacions a la província de Castelló. «Vam tenir un concert simfònic de l’orquestra sota la direcció de Josep Pons a Castelló, en l’Auditori i Palau de Congressos, dos concerts de cambra, un a Sogorb i un altre a Borriana, i després a Cirat, Morella i Vinaròs va haver-hi actuacions dels membres del Centre de Perfeccionament», recorda el director de Les Arts, qui destaca per sobre de tot i amb afecte el concert de Cirat.

Les Arts per a tots

Si alguna cosa remarca Jesús Iglesias és «la necessitat de portar la música i estar presents en tota la Comunitat Valenciana». És més, «insisteixo molt que Les Arts ha de ser una institució que ha de transcendir l’edifici de Calatrava. Creiem que aquestes iniciatives han estat un èxit, que compleixen molt bé aquest objectiu de ser una institució de tota la Comunitat Valenciana, per molt que l’espai principal estigui a València. En la mesura de les possibilitats tècniques, del realistes que puguin ser, hem de ser aquí, hem d’estar presents. Crec que la gent agraeix això», respon, per a continuar dient que «cal obrir Les Arts a tots. És alguna cosa que potenciarem i que ha de formar part de l’ADN de la institució».

Presència a Castelló

Certament, des de l’any passat s’ha notat aquesta presència de Les Arts a la nostra província i, sobretot, en la capital de la Plana, gràcies a cicles com «Les Arts al Belles Arts» o a la representació d’òperes de petit format. «Castelló és la localitat de la resta de la Comunitat amb qui tenim una col·laboració més estable. Ara mateix, tenim definits per a la pròxima temporada quatre concerts simfònics, més l’afegit que es va fer amb ‘Les Arts amb tu’ que es va fer a principis de setembre, i l’òpera de petit format d’aquest hivern, que en aquest cas és de Manuel García, L’isola disabitata», ens explica, i segueix dient que «amb Castelló tinc una relació molt consolidada, la col·laboració és realment excel·lent i amb Alfonso Ribes, delegat territorial de l’IVC, estic treballant fenomenal, és una persona amb la qual m’entenc molt bé i al final els dos tenim el mateix objectiu, que no és un altre que potenciar que la gent tingui projectes de qualitat».

Una d’aquestes «presències» és la que protagonitzarà l’Orquestra de la Comunitat Valenciana el 22 de desembre —a les19.30 hores— amb el concert que oferirà a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos. Un concert el programa del qual havia de ser un altre però que, per circumstàncies tècniques, es va haver de modificar. «Hi ha hagut un canvi en el programa, perquè era molt gran, però aquest concert és molt atractiu amb Bruckner i el quart concert per a piano de Beethoven amb el millor pianista espanyol del moment», explica Iglesias, qui remarca la presència del director valencià Gustavo Gimeno i de Javier Perianes al piano, «dos dels millors artistes espanyols d’aquest moment. Estic segur que serà un gran concert».