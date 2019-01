Los árbitros de la provincia estudian parar el fútbol regional

Todo el fútbol regional federado que se tenga que practicar el próximo fin de semana en la provincia de Castellón, así como en la zona de la delegación de Sagunto, corre el riesgo de tener que ser aplazado debido a la amenaza de huelga que la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) tiene sobre la mesa por parte del colectivo arbitral.

No en vano, los colegiados estudian parar el fútbol esta semana debido a las diferencias que existen con la FFCV, las cuales radican en las retenciones del IRPF aplicadas a los trencillas por parte del ente federativo a diferencia de otras territoriales, en las que las federaciones las asumen.

hoy, jornada clave / Está previsto que a lo largo del día de hoy los colegiados afectados se reúnan para decidir si se va a la huelga o no. Sin duda, la decisión de mayor impacto pasaría por no dirigir partidos mientras no se resuelva la situación. El pasado lunes se celebró una asamblea extraordinaria en Castellón, a la que asistieron 81 árbitros, de los cuales 75 se mostraron partidarios de secundar una huelga, mientras que el resto se abstuvo.

Los árbitros castellonenses arguyen ejemplos como el de Cataluña, donde las retenciones las está asumiendo la Federación Catalana, mientras que la Valenciana opta por que las retenciones (se aplica la retención mínima de un 2%) corra a cargo directamente de los colegiados. Se trata de una nueva normativa de este año, pero los trencillas consideran que no es normal que unas territoriales asuman la retención del 2% del IRPF y otras no.

Parece complicado que haya huelga, puesto que el colectivo arbitral jamás ha realizado una, más teniendo en cuenta que no es un estamento donde tradicionalmente no ha existido unión.

Pero no hay que olvidar que esta retención podría afectar a la labor principal de cada árbitro. No en vano, hay colegiados con nómina, parados, estudiantes con beca, etc. Este contexto podría propiciar que algunos trencillas reflexionaran sobre su actual situación y dejaran el arbitraje.

CATEGORÍAS AFECTADAS / Sin embargo, en la reunión del pasado lunes las delegaciones de Castellón, Benicarló y Camp de Morvedre han previsto una huelga para este fin de semana, la cual afectaría a Regional Preferente, Primera Regional y Segunda Regional, además de todas las categorías de fútbol base auspiciadas por la Federación de FFCV.

El colectivo arbitral se ha encontrado con la negativa por parte de la FFCV de reducir el impacto asumiendo una parte del coste. Sin embargo, a día de hoy, de momento, no existe una coordinación con el resto de delegaciones arbitrales de la Comunitat Valenciana. Es más, no hay constancia que las delegaciones de la provincia de Valencia y Alicante estén desarrollando alguna acción al respecto aunque en algunos casos sí están estudiando unirse a las protestas de las delegaciones castellonenses.