Un Atlético deprimente se estrella en Alemania

Uu Atlético decepcionante cayó este miércoles en Leverkusen ante un Bayer que no había sumado ni un punto en tres jornadas (2-1). El batacazo no compromete demasiado la clasificación del equipo de Simeone, que lo sigue teniendo todo a favor para ser, al menos, segundo por detrás de la Juventus. El campeón italiano, con un triunfo agónico en Moscú, y el Bayern se aseguraron el pase a los octavos de final.

GRUPO B

El Tottenham golea y Coutinho, suplente

En el primer partido después del despido de Nico Kovac el Bayern mantuvo su brillante marcha en Europa al sumar la cuarta victoria en cuatro partidos. Los bávaros doblegaron al Olympiakos (2-0) en una buena segunda parte con los tantos de Lewandowski y Perisic. Coutinho, suplente, entró con el tiempo cumplido y Thiago no jugó ni un minuto.

En el banquillo estuvo Hansi Flick como interino a la espera de conocerse el relevo oficial de Kovac. Wenger es el favorito. Miroslav Klose podría ser su ayudante. El Bayern, líder indiscutible del grupo, suma 12 puntos, mientras el Tottenham se afianza en la segunda plaza al golear al Estrella Roja en Belgrado (0-4). Lo Celso, Eriksen y Son (2), tres días después de lesionar a André Gomes, marcaron los goles.

GRUPO C

El City empata con Walker de portero

El Atalanta aplazó el pase a los octavos del Manchester City, que solo necesita un punto para lograr el objetivo (1-1). Sterling marcó pronto en San Siro para los ingleses (m. 6), pero Pasalic igualó (m. 49). La lesión de Ederson y la expulsión de Bravo (m. 82) obligó al equipo de Guardiola a acabar con Walker bajo palos.

El duelo de Zagreb, por otro lado, acabó en tablas tras un volcánico desenlace (3-3). Los croatas ganaban por 3-1 en el minuto 89 después de los goles de Petkovic, Ivanusec y Ademi, pero el Shakhtar igualó en el añadido gracias a Moraes y Tete, que transformó un penalti concedido por el VAR tras una falta sobre el portero Pyatov, que subió a rematar en la última jugada.

GRUPO D

Morata desperdicia la última ocasión

Hemos vuelto a tirar una parte, Así no podemos seguir. Las palabras de Saúl resumían el triste partido del Atlético, que cayó con justicia en Alemania. Un gol de Thomas en propia meta (m. 41) y otro de Volland (m. 55) dejaron tocado al Atlético, que solo recortó distancias con un gol de Morata en el minuto 93 ante un rival con 10. El punta madrileño tiró por la borda la última ocasión para evitar la derrota.

En Moscú no apareció Cristiano Ronaldo para rescatar a la Juventus. Fue sustituido por Dybala (m. 81 y le negó el saludo al técnico Sarri. El héroe fue Douglas Costa, que empezó en el banquillo y aupó a la Juve con un golazo en el último suspiro. Ramsey y Miranchuk habían anotado en la primera mitad de un partido marcado por el diluvio.