El Barça femenino rehúye el papel de favoritas en la Champions

No ha terminado la Champions para el Barça. Al menos para el conjunto femenino, que el viernes viajará a Bilbao para concluir la Liga de Campeones más atípica de todos los tiempos. En la catedral del fútbol español, las de Lluís Cortés aguardan la visita de un combativo Atlético de Madrid (18.000h, BarçaTV) mermado con hasta cinco bajas por COVID-19 y una por sanción (la de Ludmila). Las colchoneras son el primer escollo hacia el título. Y aunque a priori el Barça parte como favortio, en el vestuario lo tienen claro: hay que ir partido a partido.

De lo que habla el equipo es del Atlético de Madrid al 100%. Sabemos que ellas no han estado entrenado durante estos días por los positivos en COVID pero tenemos que respetar al rival porque cuando las cosas van mal dadas los equipos grandes se suelen crecer y ellas son un gran rival, argumentó convencida la capitana Vicky Losada en la previa del encuentro. Su compañera Sandra Paños fue más allá: El Atlético de Madrid parte con una pequeña ventaja porque nosotras no hemos cambiado nada y nos han podido analizar bastante bien. En cambio, nosotras conocemos a algunas jugadoras y planteamientos pero vamos a ciegas en muchos aspectos porque todavía no sabemos que futbolistas estarán inscritas.

Por eso, el técnico Lluís Cortés ha centrado la preparación del equipo en el juego coral y en recordar el ADN Barça que las catalanas estaban mostrando antes del parón. Hemos hecho un repaso general a nuestro estilo porque no queríamos que a nadie se le olvidara a qué jugamos. Estamos convencidas de cual es el camino, tenemos que ser nosotras, tener el balón, un ritmo de circulación alto y controlar las transiciones colchoneras.

CAPACITADAS PARA GANAR

Y es que, pensar en el más allá no entra en la cabeza de las campeonas de la Primera Iberdrola. No estar relajadas es el mensaje que hemos querido mandar a las jugadoras, que tengan claro que el único rival que existe ahora es el Atlético de Madrid y que pensar en las semifinales seria un gran error. El mensaje ha calado, como el de centrarse en su propio juego y olvidarse de los favoritismos. Paños y Losada están convencidas del trabajo hecho y creen en el talento de un equipo al que perder la pasada final de la Champions le ha ayudado a dar un salto de calidad.

No os voy a decir que vamos a ganar la Champions pero tampoco que la vamos a perder. Este equipo quiere alzar el título, está capacitado y cree que tiene talento para hacer algo grande en Europa esta temporada,aseguró con firmeza el técnico catalán. Así lo creen sus jugadoras, que con la vista puesta en la final de Lisboa se repiten que la lección está aprendida y que pese al parón ahora son mucho mejor equipo que hace un año.

A partido único y sin público todo cambia, así lo ha demostrado la Champions masculina. Por eso, jugadoras y técnico han incidido en que el viernes en San Mamés no hay favoritos. Tampoco en el torneo, que puede terminar con Vicky Losada alzando el primer título europeo de la sección. Ganar la Champions le subiría el ánimo a la afición barcelonista y para eso jugamos, para que los nuestros se diviertan, advirtió Cortés. Losada concluyó: Llevar este escudo implica competir, ganar y estar cerca de los grandes y qué mejor ocasión para ponernos a prueba que una Champions.