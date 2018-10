El Barcelona buscará el liderato con Chumi

Visita el líder el Camp Nou. O al menos el que lo era antes de iniciarse la 9ª jornada, ya que el triunfo del Alavés en Vigo ante el Celta de anoche (0-1) sitúa a los del Pitu Abelardo líderes de forma provisional. Un hecho, la presencia de un primer clasificado en Can Barça, inédito desde la llegada de Ernesto Valverde al banquillo culé porque, como él mismo recordó, siempre había estado en cabeza de la Liga.

Conjunto azulgrana intentará esta noche arrebatar el liderato que poseía al Sevilla pese a las bajas de Umtiti y Vermaelen, que lastran al equipo en defensa en una semana con otras dos duras visitas (Inter y Real Madrid).

El técnico, sin embargo, aseguró ayer que no piensa en refuerzos en el mercado de invierno sino en utilizar los recursos de que dispone en la primera plantilla y sobre todo en el filial.

Arreciaban los rumores de que el Barça busca central para seis meses, pero el técnico salió al paso como el defensa contundente que no fue: «Son decisiones que habrá que tomar cuando llegue el momento. Ahora no me fijo en posibles incorporaciones, me fijo en lo que hacen los del filial».

Si se va al mercado, ya se verá, pero el técnico solo piensa en los recursos que ya tiene. «Han estado entrenando con nosotros Oriol Busquets y Chumi, del B, y tenemos otras alternativas en los jugadores de plantilla», explicó el míster. Se refería a Semedo y a Sergio Busquets, aunque enseguida reconoció que retrasar al mediocentro solo sería una solución «para momentos determinados de los partidos». Veremos.