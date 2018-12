En la batalla sea como sea

El partido del domingo frente al Sabadell (17.15 horas) no es uno más. Todos y cada uno de los jugadores del Castellón tienen que dar un plus, un extra. Así lo entienden David Cubillas y Alfredo Máyor, los dos delanteros específicos del equipo, que, sin estar al 100%, cada uno por problemas de distinta índole, se apuntan a la crucial batalla de Castalia.

Dios aprieta pero no ahoga, debe pensar Cubi. Todo hacía indicar que salió de Ejea de los Caballeros doblemente golpeado, por el 2-0 y por una nueva fractura en el pómulo. Sin embargo, una vez bajó la inflamación, el diagnóstico fue menos grave del resultado de la primera exploración, aunque tendrá que evaluar, en última instancia, si resguarda esa zona tan delicada para él con una protección facial o si se arriesga sin ella, pues no es cómoda.

Además, él mismo lo sabe, por experiencia propia, ya que en el tiempo que lleva en el equipo albinegro, ya es la tercera vez que le pasa, siempre en este 2018: primero en la recta final de la pasada campaña regular (afectando, incluso, al arranque de los play-off) y, luego, en pretemporada, en su caso con menor relevancia y amortiguado porque el campeonato aún no había arrancado.

QUE CUNDA EL EJEMPLO // Cubillas no será el único que dé ese paso al frente. También Máyor. Lesionado en los primeros compases del encuentro disputado bajo el agua y el barro en Olot, el atacante alicantino no participó ni en la goleada frente al Alcoyano, ni tampoco en la frustrante derrota en Luchán. «Las sensaciones son buenas y, si todo va bien, este domingo estaré disponible», manifestaba ayer. Lógicamente, no en plenitud de facultades, aunque la necesidad de ganar obliga.

Hasta el percance de Máyor, David Gutiérrez había recurrido a un 4-4-2 con el doble 9 que, dentro de lo que cabe, estaba ofreciendo un rendimiento esperanzador. Sin embargo, no parece probable que el domingo, por como están, que cohabiten de nuevo de salida. Todo hace indicar que estará Cubillas y Hicham Khaloua. O si Guti vuelve al 4-2-3-1, que sacrifique al hispano-marroquí.

Hay que recordar que Paco Regalón y José Carlos Fernández por lesión, así como Carlos Delgado por sanción, están ya descartados para el siguiente compromiso, para el que regresa Marc Castells, después de cumplir ciclo.

LA PARADOJA DEL SABADELL // Aunque los arlequinados van claramente de menos a más y son sextos, lo cierto es que llama poderosamente la atención que sean los más goleados del grupo: 22 tantos han encajado, a una media que ronda el 1,5 en contra por partido. El Castellón, pese a su paupérrima clasificación (penúltimo, solamente por encima del Peralada, que tiene un partido menos, por un gol), ha recibido 15 (siete menos).