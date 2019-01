Bautista: "El partido ante Murray va a ser un desafío mediático"

Roberto Bautista ha asegurado que su duelo ante el escocés Andy Murray, en la primera ronda del Abierto de Australia (primer Grand Slam del año), va a ser "un desafío mediático" para él, después de anunciar su retirada este curso, aunque ha afirmado que tratará de "no ver mucho más allá de la red".

"Creo que va a ser un desafío mediático más que por cómo se encuentra. Está claro que para que haya tomado la decisión, seguro que no se ve al mismo nivel en comparación a cómo ha estado. Pero será un partido que tendrá algo más, va a ser un poco diferente a lo que es un tú a tú con cualquier jugador", declaró en rueda de prensa.

Además, el castellonense se rindió al escocés, "uno de los mejores jugadores de la historia del tenis". "Va a ser una experiencia inolvidable para mí", indicó. "Va a ser un partido diferente a lo habitual, va a ser un partido difícil, una experiencia y un buen aprendizaje para mí", continuó.

En este sentido, recordó que este será también el año de la despedida de su compatriota David Ferrer. "Desgraciadamente, los años pasan para todos. Es verdad que David se va y Andy parece que también. Son jugadores ejemplares, que nos gustaría tener de por vida. Creo que son ejemplo para muchos jóvenes y muchos profesionales, es una lástima que se vayan", señaló.

Sobre el duelo ante Murray, Bautista tiene claras las intenciones. "Voy a intentar hacer un buen partido, mirar hacia mí, intentar mis cosas y no ver mucho más allá de la red", armó. "Después de estar 10 meses viajando, pasar dos meses en casa con varias semanas de descanso y un buen mes de entrenamiento me va muy bien. El trabajo me da confianza, me hace sentir bien, confiar en mi tenis. También la superficie y las condiciones de las pistas se adaptan muy bien a mi juego", explicó sobre cómo llega a la cita.

Por último, el ganador este año en Doha consideró que se siente aún más fuerte que el curso pasado. "Creo que me encuentro mejor que el año pasado cuando llegué aquí, después de haber ganado en Auckland, que me hizo llegar justo de energías", reseñó. "Este año, al tener una semana de descanso, he tenido tiempo de aclimatarme, entrenar, descansar... Seguro que voy a llegar mucho mejor", concluyó.