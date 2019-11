Bautista: «Preferiría que juntaran la Copa Davis y la Copa ATP»

Roberto Bautista explicó ayer en Londres que prefiere que se junten la Copa Davis y la Copa ATP en una misma competición.

El castellonense, primer suplente de las Finales ATP, recibió a los medios en una de las terrazas del pabellón O2, mientras el austriaco Dominic Thiem y el italiano Matteo Berrettini calentaban para disputar su último partido de la fase de grupos del día.

Bautista, que la semana que viene disputará las finales de la Copa Davis en Madrid, opina que él preferiría que se juntaran esta competición y una Copa ATP que se reestrenará en enero en Australia (se disputó desde 1978 hasta el 2012 y se consideraba la segunda competición por equipos más importante tras la Davis).

EL SÁBADO, A MADRID / «Sería mejor que juntaran las dos competiciones. Es lo mismo un mes después. Deberían discutir el sistema e intentar unificarlo», aseguró. El número nueve del mundo ha estado toda la semana entrenando, a la espera de una baja que le diera la oportunidad de participar en el torneo, pero no será hasta mañana cuando se reúna en Madrid con el resto del equipo español.

«Estos días he hablado con Sergi [Bruguera] y Feli [López] para preguntarles cómo está la pista. Me han dicho que un poco lenta, que al ser indoor se siente menos la altura. El sábado [mañana] tenemos dos horas la central para entrenar y me he cogido el vuelo temprano para llegar», detalló.

Sobre su experiencia en Londres, tras estar también hace tres años, Rober señaló que cumple uno de los objetivos que era estar ahí, pero que una vez se llega «todo el mundo quiere jugar y no es fácil verlo desde fuera».

«En el 2016 fue diferente, porque era el segundo suplente y estás aún más lejos. Ahora, por lo menos, tengo la Davis en la cabeza. Estoy preparándome igual que si estuviera en Madrid, intentando hacer mi físico y mi tenis para jugar la semana que viene en perfectas condiciones», ahondó. Además, Bautista apuntó que está «muy motivado por jugar en Madrid» y que si el equipo está a buen nivel, «son los rivales los que deben estar preparados».