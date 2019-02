Beitia, bronce en los JJOO de Londres-2012 por la sanción de Shkolina

La cántabra Ruth Beitia es oficialmente medalla de bronce en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por la sanción impuesta a la rusa Svetlana Shkolina, informó este viernes la Federación Española de Atletismo (RFEA).

Según esta fuente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anunciado en un laudo que Shkolina -como otros 11 atletas más- será desposeída de sus resultados de forma retroactiva desde el 16 de julio de 2012 hasta el 14 de septiembre de 2014. Por lo tanto, Beitia, que fue cuarta en el Estadio Olímpico londinense, se hace con la tercera plaza.

"ME TENÍA MOSQUEADA"

"Estoy feliz. Sabía que tarde o temprano esto saldría. Se barajaba el nombre de Chicherova después de que fuera sancionada por Pekín 2008 y yo siempre dije que ella no era la que me tenía mosqueada. Era esta, Shkolina, pero siempre fui muy respetuosa con este tema y públicamente hasta que no ha habido un documento oficial no he dicho nada", ha comentado la propia Beitia, que tras el cuarto puesto de Londres se retiró para luego volver a su mejor nivel, el que le permitió ganar el oro olímpico en Río-2016. "La historia se escribe como se escribe. Nunca se sabe si después de aquello me habría retirado. Después de Londres la vida me dio una prórroga de cinco años maravillosa".

La española, campeona en Río 2012, también pasa a ser subcampeona en los Mundiales de Moscú 2013 después de haber cerrado el podio tras la rusa y la estadounidense Brigetta Barrett.

La plusmarquista española de salto de altura, ya retirada, se convierte en la única atleta española medallista olímpica en más de una ocasión.