Bruno: "Había soñado muchas veces despedirme del Villarreal con las botas puestas"

Ya es historia... y una leyenda con mayúsculas. Bruno Soriano, capitán del Submarino, ha colgado las botas tras disputar su último partido con el Villarreal CF este domingo frente al Eibar (4-0). El Brujo de Artana ha explicado, en un acto de homenaje tributado junto a Santi Cazorla por el club amarillo, liderado por el presidente groguet, Fernando Roig, que "había soñado muchas veces despedirme del Villarreal con las botas puestas".

Eso sí, también ha confesado que no fue "todo lo soñado porque quería a estar con la afición, porque me han apoyado mucho y no pudo ser. Esto va dedicado a todos ellos, al entrenador, a mis compañeros...".

"Me retiro por la edad porque es avanzada y porque he vivido tres años muy duros y al regreso he visto que podía jugar pero al final creo que lo mejor es marcharse y saber terminar. Este es el club de mi vida y estaré aquí para siempre. Honestamente creo que lo mejor no es jugar al 70% y jugar solo 15-20 minutos", ha argumentado.

DEBE "DESCUBRIR" TODAVÍA LO QUE QUIERE HACER EN EL FUTURO

Sobre su futuro dijo que aún desconoce lo que hará. "Ahora quiero desconectar un poco después de tres años que han sido muy difíciles. Quiero descubrir qué me apetece hacer porque he sido futbolista toda la vida. Si quiero hacer algo más tendré que formarme", ha explicado abiertamente.

El futbolista de Artana se ha despedido con lágrimas en los ojos del club de toda su vida, y ha recibido el reconocimiento de todos sus compañeros, técnicos, directivos y empleados del club.