Calleja afirma que el Villarreal no le ha comunicado si continúa o no al frente del banquillo

Afirma no saber qué le deparará el futuro en el banquillo del Submarino. Javi Calleja, entrenador del Villarreal CF, ha indicado este domingo, tras el último partido de la temporada ante el Eibar (victoria y goleada por 4-0), que el club que preside Fernando Roig "no" ha hablado con él para saber si sigue en la entidad el próximo curso como máximo responsable del banquillo.

"Mi relación con el club siempre ha sido buena y eso no tiene por qué cambiar a pesar de todo lo que se ha hablado estos días. Hablé con ellos al ver todo lo que se publicaba y me dijeron que este fin de semana hablarían conmigo. No han hablado conmigo, de verdad, cuando me lo comuniquen se desmentirá o se confirmará todo, pero no me planteo dejar de ser entrenador porque es lo que me llena y me apasiona", ha reconocido Calleja.

"Ya lo dije el otro día, me voy con la conciencia súper tranquila y la cabeza muy alta. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para sacar lo mejor del equipo y conseguir el objetivo. No puedo hablar mucho más, yo tengo contrato y son otros los que tienen que hablar, hace mucho tiempo que vosotros sabéis más de mi futuro que yo", ha añadido.

EL ABRAZO DE ANGUISSA, ¿UNA SEÑAL?

Del sentido abrazo que le dio Anguissa tras marcar, que ha sonado a despedida, ha echado balones fuera: "Es un día muy especial, es un homenaje a Santi y a Bruno. Él viene de una cesión y no sabemos si seguirá...Había mucho sentimiento y cuando ves que un jugador como Bruno y Santi se retiran pues es emotivo".

Calleja ha recalcado que además de estar muy contentos por la victoria de este domingo, cree que han hecho "un temporadón" y que está "contentísimo con el año entero, no solo 'pos confinamiento'".

"El resultado de estar arriba quintos dice mucho. Hemos creído siempre. Nosotros sí que hemos creído siempre. De mi futuro yo no sé nada, igual vosotros sí", ha finalizado el preparador groguet.