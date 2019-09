Cano: «En otro grupo, con esta plantilla, haríamos play-off»

Sonríe y no deja de hacerlo, pese a que Castalia está patas arriba, ultimando los retoques para recibir a la selección española sub-21. Los martillazos y taladros penetran en la sala de prensa, donde Óscar Cano atiende los medios poco después de haberse encerrado con sus hombres, durante una hora, no solo para hablar de La Nucía, sino también del reciente partido. El suelo está repleto de moquetas, pintura y todo tipo de objetos que hay que sortear para evitar una caída, pero el granadino irradia un elevado optimismo, diferente al de cuando llegó, cuando trataba de levantar el ánimo del personal en pos de una salvación que parecía imposible. Lo hace todo así, con alegría y energía, porque ahora sí se reconoce en un equipo muy de su gusto, líder en posesión, acierto en el pase, remates a puerta...

«Nuestra forma de jugar de la primera parte hiere sensibilidades», suelta, refiriéndose al duelo ante el Mestalla. «Los rivales nos respetan, cosa que no ocurría la temporada pasada», constata.

Acto seguido, desgrana ese cambio de registro futbolístico: «La forma de defender del equipo no es la del año pasado, pero no puede serlo con dos laterales como Víctor [García] y Joseba [Muguruza]. Esas limitaciones las tienen otros equipos, como el Barcelona B. Estamos tratando de implementar una forma de defender que sea creativa y muy activa, pero si juntas ese 4-4-2, con estos dos, Calavera y Carles Salvador como mediocentros, Jorge [Fernández] y Rubén [Díez] por fuera..., es muy difícil defender». «En otro grupo --prosigue-- anunciaría que, con esta plantilla, haríamos play-off, pero aquí vamos a ver qué hacemos, con tantos filiales», espeta con convicción.

ENTRA POR LOS OJOS // «Hay que olvidar la etapa pasada, aunque también nos estemos aprovechando. Hemos configurado un grupo sobre la base de la temporada anterior, con una dirección deportiva inclusiva que ha trabajado como una familia... Tenemos claro cómo se puede jugar, cómo enganchar a la gente. Os pido que seáis optimistas y positivos», recita el granadino.

Habla y no para de un equipo del que está encantado. «Este es mi Castellón porque se ha hecho una plantilla muy del gusto del entrenador. Si juntas a Calavera, Carles, Jorge, Rubén, Víctor y Muguruza, ¿crees que el equipo no va a tener la pelota? Claro que esa posesión tiene que servir para algo, pero estos jugadores tienen la inteligencia de saber qué es un equipo agresivo con el balón, que sabe interpretar cuándo hay que acelerar y cuando hay que frenar... Es un equipo que tiene muchas ocasiones de gol; estamos acertando, pero quizás no tanto como deberíamos», constata.

DEFENSA CON ARGUMENTOS // Cano defiende a David Cubillas, de aquellos que se atreven a atacarle acusándole de desaparecer de los partidos, con argumentos y no con palabras huecas: «Somos el equipo que más remata, no se puede hablar de desconexiones. Sí pudo faltar familiarización con lo que puede hacer el equipo. El año pasado teníamos un recurso: que el balón llegara a Muguruza y centrara al área. Ahora disponemos de otro tipo de futbolistas. No se me pasa por la cabeza que los dos delanteros que vayan a jugar no vayan a pasar de 10 goles cada uno, segurísimo».

Tampoco está de acuerdo el técnico con que el equipo no esté bien físicamente. «Si estuviésemos mal, los últimos 15 minutos no habrían acabado hundiendo a panteras», subrayó sobre el filial che. «Hay pocos equipos que hayan tenido más en cuenta que nosotros que lo físico: hemos jugado hasta ocho amistosos, porque entrenamos jugando».