El Castellón quiere abandonar la UCI y regresar a planta en Lleida

El mejor regalo posible. En el día grande de las fiestas de la Magdalena no habría una mayor alegría para gran parte de los castellonenses que un triunfo del Castellón. El equipo albinegro afronta la primera de las nueve finales que le quedan por la salvación en el Camp d’Esports de Lleida (18.00 horas).

Los de Óscar Cano quieren prolongar las buenas sensaciones extraídas ante el Badalona en Castalia, que con un gol de Cárcaba en el último minuto resucitó a un equipo que se encontraba en la UCI y con pronóstico muy grave. Hoy, el enfermo puede subir a planta si suma un triunfo ante un cuadro catalán que no pasa por su mejor momento, ya que acumula tres jornadas sin marcar y está plagado de bajas.

El técnico Joan Carles Oliva no podrá contar por lesión con el central vilafamesino y excapitán orellut, Marc Trilles, así como con Óscar Santiago y Marc Martínez, tampoco con los sancionados Joan Oriol y Zotko, ni con Tano, convocado con la selección dominicana. Unas bajas que lastran a un conjunto que no está en puestos de play-off por diferencia de goles, ya que figura empatado a 47 puntos con el Hércules, próximo rival del Castellón.

Todo lo contrario que en el lado albinegro, que llega al tramo decisivo de la temporada sin piezas clave en la enfermería, a diferencia de gran parte del ejercicio. El preparador granadino recupera para la ocasión al capitán y máximo goleador, David Cubillas, autor de tres tantos este curso. El ariete castellonense ya entró en la última convocatoria el pasado domingo ante el Badalona en Castalia, sin embargo, realmente no se encontraba al cien por cien para ser de la partida.

MISMO ONCE / Con todo ello, el once que sacará el andaluz no variará respecto al que logró los tres puntos en Castalia hace siete días. Con Álvaro Campos en portería, Muguruza en el lateral derecho, Carlos Delgado y Regalón en la pareja de centrales y Satrústegui en el carril zurdo; por delante un centro el campo repleto de jugones, con Rafa Gálvez como ancla y con Caballero y Rubén Díez como interiores; el otro Rubén, Ramos, será el mediapunta y César Díaz y Óscar Fernández la pareja de delanteros. Un 1-4-1-2-1-2 de salida que puede mutar en 1-5-4-1 según la disposición táctica de algunos futbolistas.

En el segundo periodo, podrían tener oportunidades hombres importantes como Julio Delgado o Cubillas. La verticalidad y el olfato goleador del asturiano puede ser el as bajo la manga que guarda Óscar Cano. Es una final y hay que saber jugarla. Todos los detalles pueden resultar decisivos y un revulsivo como él puede marcar las diferencias. La victoria catapultaría al Castellón hasta los 32 puntos, uno más que el Ontiyent, por lo que si se dan los resultados, podría abandonar el descenso directo para ocupar el 16º puesto, plaza de play-out.