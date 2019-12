Cazorla: «Me gusta esta nueva Copa, da más opciones al resto»

No hay voz más autorizada en el vestuario del Villarreal que la de Santi Cazorla. El asturiano, a sus 35 años, es el primero en llegar y el último en irse en cada entrenamiento en Miralcamp. Un ejemplo de compromiso que le ha hecho ganarse el corazón de los aficionados y el de sus compañeros. Ayer, el 8 amarillo analizó la actualidad del equipo, que esta tarde debuta en la nueva Copa del Rey ante el Comillas (18.00 horas). Una reformada competición que vuelve a alentar el sueño de los equipos modestos de Tercera y Segunda División B.

«Es bueno que los equipos pequeños tengan una opción de poder pasar y aspirar a competir por clasificarse, esto hace más bonita la Copa. Me gusta el nuevo formato, pero debemos tener en cuenta que nos pueden complicar la eliminatoria», afirmó Cazorla.

El mediapunta asturiano, que vuelve a la convocatoria de Javi Calleja tras recuperarse de su lesión de tobillo, aseguró que se encuentra mejor tras haber decidido descansar en la última jornada ante el Sevilla. «Aunque podía forzar, preferí parar y que jugara un compañero que estuviera al cien por cien», indicó.

Fe EN EL EQUIPO / Respecto a la situación del equipo, Cazorla destacó el triunfo en el Pizjuán y añadió que si son capaces de ganar el sábado al Getafe (18.30 horas), el Submarino se puede meter en la lucha por la zona alta de la tabla. «Sabemos que son un equipo sólido y están en un gran momento. Saben a lo que juegan, pero la idea es ganar para enganchar a los de arriba», argumentó.

Uno de los motivos de la mejoría del Villarreal ha sido la vuelta del mejor Manu Trigueros. El de Talavera de la Reina, lastrado por las lesiones el curso pasado, dio una asistencia decisiva a Toko Ekambi en el 1-2 ante el Sevilla. «Hay jugadores que han dado un paso adelante y Manu es uno de ellos, nos va a ayudar mucho durante el año, agregó Cazorla.

Por último, el mediapunta groguet reconoció que su función en el Villarreal va mucho más allá de su responsabilidad en el césped. «Siempre he dicho que quiero aportar tanto dentro como fuera, y si me toca esperar, ayudaré y apoyaré desde fuera como han hecho mis compañeros cuando he estado lesionado», concluyó un Santi Cazorla que sueña con volver a jugar con el Villarreal en competiciones europeas.