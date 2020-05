El CD Castellón y su ascenso es tendencia en toda España

Adrián Sánchez Andrés nació en Burriana hace 26 años. Cuando le preguntan desde cuándo es del Castellón, responde sin titubear: «Desde que nací. Me viene de mi padre». El joven es uno de los 14.000 socios albinegros que están estos días cruzando los dedos en pro del ansiado ascenso a Segunda A, aunque quizá se encuentre entre los más optimistas de todos. «Vamos a subir, seguro. Creo que lo haremos sin jugar el play-off porque no es normal que regalen la permanencia y haya que jugar por el ascenso, pero si hay que jugar, subiremos igual. Con tanta gente detrás, el Castellón no puede fallar», explica.

Adrián es protagonista en la actualidad albinegra. El burrianense consiguió que #AscensoCDCastellon fuese ayer trending topic en Twitter en España, es decir, uno de los temas más comentados en esa red social en todo el país. El propio club se hizo eco de la campaña. «A veces lo sueños se hacen realidad», replicaron. El burrianense está sorprendido con la respuesta de la iniciativa: «Hemos demostrado que la afición del Castellón está más viva que nunca y nos escucha España entera, aunque el que nos tiene que oír más es Rubiales», dice el miembro del Frente Orellut. «Por qué no puede conseguir el Castellón con estas 14.000 almas empujando detrás», indica.