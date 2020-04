El CD Castellón podría medirse al Baleares, Logroñés o Cartagena

La comisión mixta de Segunda División B de la Real Federación Española de Fútbol (REFF) dio traslado ayer a las federaciones territoriales de su propuesta definitiva para concluir la temporada 2019/20 en esa categoría.

En principio, el ente federativo mantiene su intención de dar por finalizada la fase regular y definir los ascensos en un play-off en el que participarían los cuatro primeros de cada grupo, enfrentándose entre sí y subiendo dos de ellos, mientras que los otros dos pasarán a disputar una segunda ronda con los ganadores de la eliminatoria entre los segundos y los cuartos y los terceros entre sí. Es decir, se mantendría el formato habitual, pero con la salvedad de que estas eliminatorias serían a partido único y en una sede única, que al parecer podría ser el Pinatar Arena en Murcia y no Las Rozas, como en un primer momento se apuntó.

En este sentido, el CD Castellón jugaría la primera ronda de campeones ante el CD Atlético Baleares (grupo I), la UD Logroñés (grupo II) o el FC Cartagena (grupo IV), siempre y cuando no prospere el recurso presentado por el Villarreal B ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) por su alineación indebida en Castalia.

En caso de superar su primera eliminatoria, a puerta cerrada, subiría directamente a Segunda A, si bien en caso de perder tendría que disputar dos rondas más, en la misma sede y también sin público, ante los equipos que fueran quedando en liza.

Esta notificación por parte de la RFEF llega después de que las federaciones territoriales reunieran por videoconferencia a sus clubs para conocer de primera mano sus opiniones al respecto. En el caso de los equipos de la Comunitat Valenciana de Segunda B y Tercera eran partidarios de que se diera por finalizada la temporada 2019/20 con independencia del sistema de ascensos y descensos que se determinara. Incluso algunos de ellos propusieron que se establezca una fecha límite para poder disputar el play-off (esta podría ser el 30 de junio). No habría descensos.

Tercera División / Por su parte, los equipos que militan en el grupo VI de Tercera, en el que representan a la provincia de Castellón el CD Roda y el Villarreal C, acordaron proponer que el campeón ascendiera directamente, que además haya un play-off de cuatro equipos (del segundo al quinto clasificado) y que no se produjeran descensos de categoría esta temporada. Y esa opción fue la que más se votó, aunque no afecta a los provinciales.