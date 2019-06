Cheryshev y Murillo, ¿un posible trueque a la vista?

El Valencia quiere seguir contando con Denis Cheryshev y este quiere continuar jugando en Mestalla. El Villarreal tuvo que aceptar, de forma casi forzada, una cesión muy criticada en el entorno del club por difícilmente comprendida, puesto que en ella se reforzaba a un teórico rival y se perdía a un futbolista importante, aunque no se adaptara al estilo de Calleja.

En el trasfondo de la operación, el Villarreal no quiso hacer público que había tenido que desestimar varias propuestas de compra por el internacional ruso porque no fueron aceptadas por el propio jugador, que solo contemplaba la idea de jugar en Mestalla. Esta situación, unida a que había que aligerar lastre por el fair-play financiero, obligaron a Roig Negueroles a aceptar el préstamo de su jugador por un año al Valencia, con una opción de recompra, no obligada, de siete millones de euros.

Un año después, el Valencia quiere seguir contando con Cheryshev, pero no parece dispuesto a abonar los siete millones de euros de esa cláusula y quiere negociar a la baja la vuelta —o la compra como se quiere llamar— del extremo ruso. En esa situación, el Villarreal no lo tiene fácil, pues vuelve a ser esclavo de las intenciones del futbolista.

Cambio de ‘cromos’

En esta negociación se abre un nuevo escenario y es que el Valencia intente a la vez aligerar su nómina de futbolista y ofrezca al Villarreal la posibilidad de meter en la operación Cheryshev a Jeison Murillo, defensa central colombiano que acabó la temporada a préstamo en el Barça y que debe regresar de nuevo a la disciplina del conjunto de Mestalla, donde Marcelino no cuenta con él para el nuevo ejercicio futbolístico.

Murillo es un defensa que conoce bien la Liga y que a sus 27 años posee una buena edad para rendir. El colombiano es un jugador que ya estuvo en la agenda de la secretaría técnica en otras oportunidades e, incluso, se valoró la posibilidad de incorporarlo en enero, pero el Barça no dio opción a ello. No es ningún secreto que el de reforzar el centro de la defensa con un hombre experimentado —sin descartar más novedades en esa zona según el devenir del mercado— es una de las prioridades, junto al fichaje de un mediocentro de poderío físico, para la próxima temporada.

En ese sentido, el colombiano podría ser una de las alternativas, aunque no la única puesto que también se sondeó la posibilidad del argentino Gabriel Mercado, aunque en este caso los 32 años del futbolista suponen un inconveniente para una planificación a más largo plazo.

Negociaciones

Por ello, la alternativa de Jeison Murillo es una puerta abierta dentro de las conversaciones por Denis Cheryshev, quien sabe que el Valencia pretende atar su continuidad, aunque todo se mantenga pendiente de unas conversaciones con el Villarreal, que parecen alejadas del pago de los siete millones de euros que se fijaron en el documento de cesión como cláusula para una repesca automática que el club de Mestalla no tiene intención de hacer efectiva.

Lo probable es que Cheryshev continué en Mestalla, pero todo pasa por un acuerdo convincente para el Villarreal. Y Murillo puede ser un buen elemento de aproximación si, finalmente, el cuerpo técnico y Javi Calleja dan el visto bueno a esa operación. Por supuesto, también con el OK del colombiano, quien tiene en Carlos Bacca un buen asesor de cómo funciona y se trabaja en el Villarreal. Sin duda, sería un buen refuerzo para la retaguardia amarilla.