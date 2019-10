Cubillas: "No me preocupa meter más o menos goles, si no trabajar bien para el Castellón"

Logró el pasado domingo el primer gol de la temporada. David Cubillas contribuyó al triunfo del CD Castellón ante el Badalona (3-1) abriendo la lata con un testarazo. Un gol que aplaca las críticas sobre su presunta falta de olfato realizador.

«La verdad es que tenía ganas de marcar, pero sobre todo lo que quería es ayudar al equipo a ganar», comentó, añadiendo que «vamos por el camino correcto».

Sobre el debate de su titularidad, dejó claro que «a mí me da igual si salgo de inicio o del banquillo, lo único que quiero es darlo todo por el club cada minuto».

Incluso destacó no estar obsesionado con el gol: «Está claro que a los delanteros se nos evalúa por los goles, por ello es bueno marcar y cuantos más consiga, mejor. Pero sinceramente no me preocupa meter más o menos goles, si no trabajar bien y que mi rendimiento sea el adecuado».

Satisfecho por la condición de invicto

Sobre la condición de invictus de Primera, Segunda y 2ª B, Cubillas consideró que «estar todavía invictos es el reflejo de que estamos haciendo las cosas correctas y el equipo está implicado. El míster está trabajando muy bien y nosotros nos estamos sabiendo adaptar a su método», argumentó.

El Nàstic de Tarragona, un rival complicado

Y en cuanto al partido de este domingo dijo que «será muy difícil, ya que el Nàstic de Tarragona es una de las mejores plantillas de la categoría», finalizó.