Descubre las primeras palabras de Kako como jugador del Castellón

El CD Castellón comunicó este martes que había llegado a un acuerdo con el Numancia para la cesión de Alejandro Sanz, Kako. Un mediocentro de 26 años con amplia experiencia en Segunda B y Segunda A (donde disputó la temporada 18/19 y la primera vuelta de esta 19/20) que está llamado a suplir a Josep Calavera, que antes de que se cierre el mercado invernal, este viernes (23.59 horas), todo apunta a que se marchará al filial del Atlético de Madrid.

Kako, que ya entrena con sus nuevos compañeros dese este miércoles, ha dado sus primeras impresiones como futbolista orellut. Y se muestra encantado: "Apenas llevo dos días aquí y la verdad que la bienvenida ha sido muy buena. Me habían hablado muy bien de este grupo y del ambiente que se vive en Castalia. Creo que tenemos la oportunidad de conseguir algo muy bonito, espero poder ayudar al equipo en esta segunda vuelta".

Respecto a su decisión de volver a Segunda B tras no contar con muchos minutos en la categoría de plata, Kako lo tiene claro. "Estuve muchos años en el filial de la Real y es una categoría que conozco. Este último año he estado en Segunda A con el Numancia, pero cuando salió la opción del Castellón no me lo pensé. Es un club diferente y de superior categoría", apunta.

En cuanto a su todavía compañero, Calavera, el vasco apuntó que "Me han hablado muy bien de Calavera pero personalmente no lo conocía. Yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a trabajar y a ganarme un sitio para ayudar al equipo".

Por último, señala que podría debutar este mismo domingo en Olot (12.00 horas). "Físicamente estoy en perfectas condiciones, si el míster lo considera oportuno podría jugar ya este fin de semana", concluye.