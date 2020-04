Djokovic, contrario a vacunarse contra el coronavirus

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, se ha mostrado contrario a vacunarse contra la Covid-19, por lo que aún no sabe qué hará si en un futuro aplicar la vacuna fuera una condición indispensable para participar en los torneos.

"Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión", dijo Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios.

"Tengo mis opiniones sobre el asunto, pero si van a cambiar en un momento, no lo sé", insistió, según citan este lunes los medios locales la conversación que mantuvo el domingo desde Marbella (España), donde se encuentra en cuarentena. Djokovic ve poco probable que las competiciones de tenis se reanuden antes de agosto o septiembre.

DUDAS SOBRE LA TEMPORADA

"Hipotéticamente, la temporada continuaría en julio, agosto o septiembre, pero las probabilidades no son grandes. Y si bien entiendo, después de la estricta cuarentena habrá obligatoriedad para la vacuna, que aún no existe", indicó. Indicó que los viajes serán el principal desafío en el futuro, y que el miedo estará profundamente arraigado en la subconsciencia durante un largo período, y "quién sabe qué pasará si alguien tose", dijo.