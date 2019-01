«Doha es uno de los torneos más duros que he ganado»

Roberto Bautista ha iniciado el 2019 a cien por hora, superando en una misma semana a varias de las mejores raquetas del circuito mundial, incluido el número uno, el serbio Novak Djokovic, para hacerse en Doha (Qatar) con un trofeo que le hacía especial ilusión. Y es que como el propio castellonense recordaba en declaraciones a Efe poco después de imponerse el sábado en la final al checo Tomas Berdych (6-4, 3-6 y 6-3), «hace diez días estuve en casa de Ferru (David Ferrer) y le eché el ojo al halcón y le dije: joder, Ferru, qué trofeo más guapo; y bueno, pues ahora lo voy a tener yo también».

Bautista es, de hecho, el tercer español que conquista el título en Doha, después de que lo hicieran el propio Ferrer (2015) y Rafa Nadal (2014), así que son los únicos tenistas de nuestro país que cuentan con un halcón dorado en su sala de trofeos.

Pero hacerse con este preciado botín no fue precisamente sencillo. Rober reconocía que este ha sido «el torneo más duro» que ha ganado en su carrera. El castellonense afirmó que «he jugado un nivel de tenis altísimo, he tenido buenas victorias y sí que es verdad que es uno de los torneos más difíciles que he ganado».

Y es que para conquistar el noveno título en su carrera, el pupilo de Pepe Vendrell dejó por el camino a Matteo Berrettini (54), Guillermo García-López (105), Stan Wawrinka (3), Novak Djokovic (1) y Tomas Berdych (71).

muy cómodo en doha / Bautista manifestó que «me gusta este torneo y me encantaría volver tantas veces como pudiera. Está clarísimo que las condiciones de Doha se adaptan a mi tenis y me encuentro muy bien aquí», apuntó el castellonense.

Eso sí, el tenista señaló que no sabía aún si mandará su nuevo trofeo a España directamente o se irá a Nueva Zelanda, en referencia al torneo de Auckland. «Veré cómo me siento en Auckland, tengo que ver cómo me encuentro físicamente y la idea es jugar» afirmó el tenista, de 30 años.

Rober añadió que «es un gran comienzo de temporada y lo que quiero es sentirme bien físicamente como ahora y esta semana, y si eso sigue así puedo mejorar mi clasificación y estar más cerca» de los primeros diez puestos, dijo Bautista.

El castellonense quiere centrarse en disfrutar de su segunda victoria sobre el número uno del mundo y del noveno título en su carrera antes de ir al Abierto de Australia. «Para Melbourne aún queda una semana, quiero disfrutar esto, (el del sábado) fue uno de los mejores partidos y tengo que recuperarme para estar fresco para Melbourne y ganar tantos partidos como pueda», zanjó.

No hay duda de que a Bautista se le dan bien los inicios de año. De hecho, seis de las 16 finales que ha disputado en su carrera las ha jugado en los meses de enero y febrero. Además, el 13 de enero del pasado año ganó el que hasta ahora era su último ATP World Tour 250, en Auckland, al que le siguió en marzo su único ATP 500, en Dubai. Hitos a los que Rober quiere dar continuidad.