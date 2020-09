Dustin Johnson gana la FedEx Cup y 15 millones de dólares

El golfista estadounidense Dustin Johnson se proclamó este lunes como el nuevo campeón de la FedeEX Cup al ganar el Tour Championship, torneo con el que se cerraron los playoffs, y obtuvo un premio en dinero de 15 millones de dólares.

Johnson firmó una tarjeta de 68 golpes (-2) este lunes en la cuarta y última ronda, por lo que acumuló 269 impactos (-11), que añadidos a los 10 extra con los que inició la competición, lo proclamaron campeón con (-21).

Sus compatriotas Justin Thomas y Xander Schauffele acabaron con -18 después de sumar los puntos extras con los que llegaron al torneo, al final los que hicieron la diferencia a favor de Johnson.

Racha de ganancias

Johnson empató el pago más alto por una sola victoria en la historia del PGA Tour después de que el norirlandés Rory McIlroy, quien ganó la Copa FedEx el año pasado, se llevó también un premio de 15 millones en la primera temporada que se presentó. Y también una felicitación de Donald Trump.



Dustin Johnson, en acción. / REUTERS

Antes del 2019, la FedEx Cup llevaba consigo un premio de 10 millones de dólares. Aparentemente, el PGA Tour no pensó que eso fuera suficiente, así que lo aumentaron a 15 millones la temporada pasada.

Johnson y sus -10 golpes de ventaja como líder de la clasificación de la FedEx Cup lo hicieron prácticamente invencible en el East Lake Golf Club, de Atlanta, dado que mantuvo una consistencia que dejó sin opción al resto de los rivales.

El español Jon Rahm, uno de ellos, mantuvo su mejor juego al entregar tarjeta de 66 golpes (-4) para al final sumar 271, que unidos a los -8 con los que llegó al torneo le dieron el cuarto lugar, con -17.

Rahm, que ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, perdió la oportunidad de haber conseguido el título en la segunda ronda cuando entregó tarjeta de 74 (+4), que lo alejó de Johonson.

Jornada de contrastes

El español tuvo una jornada llena de contrastes al hacer en cuatro hoyos consecutivos, del 3 al 6, birdie, doble bogey, birdie y eagle.

Congratulations to Dustin Johnson @DJohnsonPGA on not only a great winning streak and golf season, but on capping it off with a fantastic @PGA Tour Championship and becoming the 2020 FEDEXCUP Champion. Dustin is a true WINNER in so many ways!