Emery piensa en Iborra y Kubo para olvidar la pesadilla del Barça

Emery volvió a dar la cara por sus jugadores, pero no eludió mostrar un punto de vista crítico con lo acontecido el pasado domingo en Barcelona. La mejor terapia para olvidar es pensar en positivo, en este caso, prepararse para ganar esta tarde al Alavés (19.00 horas, Movistar LaLiga). El técnico vasco enarboló un discurso prudente, marcado por ahuyentar el triunfalismo que se ha germinado con los buenos fichajes efectuados por el club, pero que no desprendía derrotismo y sí la ambición justa para recuperar la buena senda de un proyecto que todavía se halla en fase de rodaje.

Las bajas por lesión obligan a cambios en el equipo inicial, aunque el entrenador del Villarreal anunció que alineará el mejor once posible, con descanso solo para los jugadores con molestias. Coquelin y Pedraza no podrán formar parte de la convocatoria. El primero con un lesión muscular de tres o cuatro semanas de baja. «En la pandemia los jugadores se han acostumbrado a competir cada tres días. Intentaré sacar el mejor once», explicaba. La entrada de Take Kubo y Vicente Iborra pueden ser dos de las novedades, con la posibilidad de que pueda darse un cambio de sistema como sucedió en la segunda parte contra el Barça. El 4-2-3-1 es una alternativa que Unai Emery ya ensayó durante la pretemporada y que se ajusta a las condiciones de futbolistas como el japonés.

Emery habló también del Alavés. «No debemos permitir contragolpes, no darles opciones en el juego a balón parado o saques de banda en nuestra portería. Como he dicho este es un partido diferente, lo que hace que debamos tener esas cosas en cuenta. Pero por encima de todo debemos tener nuestra personalidad», reivindicó. A la vez radiografió algunos aspectos del conjunto que dirige Machín. «Pueden jugar 4-4-2 o 5-3-2, dos opciones en las que la clave son los puntas y las bandas». «Cada llegada por banda es un centro y Joselu es de los jugadores que más balones de cabeza toca. Debemos tener el balón, alejarles de la portería», afirmó.

Uno de los jugadores más señalados en el Camp Nou fue Mario Gaspar. Unai Emery defendió su profesionalidad. «No estuvo bien, pero hay que analizar bien los motivos. Mario ha dado mucho al Villarreal y hace muy poco fue internacional y marcó dos goles con la Selección. Debemos pensar que ha entrado tarde por el coronavirus y que todavía necesita coger la forma. Es un chico inteligente y nos va a dar mucho», explicaba a la vez que señalaba que Rubén Peña llegará muy justo al partido de esta tarde en la Cerámica.

En el Alavés, Pablo Machín anunció que cuenta con la duda de su delantero Joselu, que fue padre anoche. En caso de que, finalmente, no estuviera en la convocatoria, su lugar sería cubierto por el brasileño Deyverson. En las filas del conjunto vitoriano militan tres exjugadores que han vestido la camiseta del Villarreal: Tomás Pina, Adrián Marín y el defensa central Florien Lejeune, los dos últimos formado en su cantera. H