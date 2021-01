Esnáider, el gen goleador que mete al Navalcarnero en octavos de la Copa

Veinte años después de que su padre ganara su tercera Copa del Rey, el apellido Esnáider vuelve a ser protagonista en la Copa del Rey. Juan Esnáider, hijo del inolvidable Juan Eduardo Esnáider, ha marcado este domingo dos de los goles con los que el Navalcarnero, de Segunda B, ha logrado la heroicidad de colarse en octavos, entre los 16 mejores, de la Copa del Rey.

Delantero como su padre, Juan Esnáider, de 28 años, tiene difícil acercarse a los éxitos de aquel (entre otros títulos, las Copas del Rey de 1993, 1994 y 2001 y la Recopa de 1995, la del gol de Nayim). La carrera de ambos incluye infinidad de clubs, aunque los del hijo de mucha menor categoría: formado en las canteras de Madrid y Villarreal, ha pasado por Majadahonda, Las Rozas, Zaragoza, Huesca, Toledo, Laussane , Mérida y Tudelano.

Con público en las gradas

Sin embargo, también el retoño ha tenido su tarde de gloria al encabezar este sábado la machada del Navalcarnero. El Eibar se adelantó en el marcador con un tempranero tanto de Muto, pero el calor de la afición (la Comunidad de Madrid permite hasta 3.000 aficionados en las gradas en esta competición) impulsó una remontada que ya es historia de la Copa.

El Navalcarnero empató de penalti en la primera mitad, pero el éxtasis llegó en la segunda. Y fue Esnáider el gran artífice de la reacción, con dos goles de delantero centro, de nueve puro, que podría haber firmado su padre. El primero, adelantándose al portero para cabecear un centro desde la derecha. Y el segundo, exactamente desde el mismo sitio, en la frontal del área pequeña, esta vez lanzándose al suelo para empujar a la red un centro desde la izquierda.

"Competimos en todos los partidos, disfrutamos, tenemos un gran grupo y todo eso se nota en el campo. El sacrificio tiene su premio", ha relatado el protagonista de la tarde en la cadena Ser. No se olvidó de los que hicieron posible que el partido se disputase en el Municipal Mariano González: "Agradecemos a la gente que vino a retirar la nieve. Desde el miércoles fuimos uno de los pocos equipos de Madrid que se pudo entrenar bien".

Mi padre estará en la playa

Seguramente el delantero acababa de anotar las dos dianas más importantes de su carrera (a la espera de lo que pueda suceder en octavos). "En el segundo gol se me subió el gemelo. Me quedo con el primero, me encanta rematar de cabeza", ha declarado Esnáider hijo, cuyo padre debe estar hoy orgulloso: "Mi padre está en Argentina, disfrutando de la playa, tomando el sol. Ahora me llamará y seguro que estará contento".