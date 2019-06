El examarillo Miguel Layún revela que ha superado con éxito un cáncer de riñón

El exjugador del Villarreal en la pasada temporada, Miguel Layún, desde enero en el Monterrey de su país, reveló ayer que ha superado una cirugía renal a la que se sometió hace un par de semanas, cuyo motivo era extirpar un tumor maligno del cual se ha recuperado. «Estábamos hablando de un cáncer. Se pudo remover el tumor completo y puedo decir que está curado», dijo el futbolista mexicano en un vídeo divulgado por su actual equipo. Layún, de 30 años, ha sido un fijo en la selección mexicana en los últimos años, y estaba convocado por el seleccionador Tata Martino para jugar la Copa Oro este mes de junio, pero de repente se anunció que iba a ser sometido a una operación de riñón.

El defensa explicó que decidió someterse junto a su esposa a un chequeo médico y los doctores le informaron que encontraron un quiste complejo y le pidieron hacerse estudios lo antes posible ante la duda de un tumor. «Fue un chequeo que no estaba planificado; las cosas ocurrieron de tal forma para que esta situación se pudiera resolver de la mejor manera. Quiero disfrutar la vida más que nunca, voy a poder hacer lo que más amo, jugar a fútbol y voy a volver a competir», aseguró.

A pesar del contratiempo, el ex del Villarreal o el Sevilla Miguel Layún es consciente de que puede llegar a la Copa Mundial de Catar 2022 como una de las figuras principales del Monterrey, aunque ahora mismo afirma que está centrado en pequeños detalles, «como tirarme al pasto mojado con la pelota al lado y acostarme con mis hijos a ver una película, abrir los ojos a las cosas que están y no les prestamos atención», dice emocionado en el vídeo divulgado por su equipo, en el que además apunta que buscará la manera de «ayudar a gente que no tenga la capacidad económica para hacerse un chequeo».