Federer superó al argentino Londero en el Masters 1000 de Cincinnati

El suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, no tuvo problemas con la interrupción por lluvia y en apenas una hora y un minuto venció por 6-3 y 6-4 al argentino Juan Ignacio Londero en el que fue su debut este año en el Masters 1000 de Cincinnati.

En tercera ronda Federer se enfrentará al ganador del partido del miércoles entre su compatriota Stan Wawrinka, quien venció por 5-7, 6-4 y 7-6 (4) al búlgaro Grigor Dimitrov, y la joven promesa rusa, Andrey Rublev, que derrotó por 6-7 (4), 6-2 y 6-2 al georgiano Nikoloz Basilashvili, decimoquinto cabeza de serie.

Federer, máximo ganador en Cincinnati con siete títulos, se mostró consistente en todas las facetas del juego a pesar que Londero, en su primer duelo contra el ex número uno del mundo, hizo una muy buena labor al estar siempre en el partido.

Pero al final, la superioridad de Federer fue manifiesta con unas estadísticas de nueve 'aces' sin ninguna doble falta, por 3 y 3, respectivamente, de Londero.

Federer no cedió ni una sola vez el saque y apenas dejó que Londero tuviese una sola oportunidad de hacerle un 'break'.

"Me he sentido bien", comentó Federer al concluir el partido. "Las interrupciones por lluvia nunca son buenas porque pierdes el ritmo, pero al final me he sentido cómodo en la pista y lo importante era conseguir la victoria".

Federer acabó el partido con 58 puntos que sumó de los 42 logrados con el saque y otros 16 con el resto, comparados a los 44 (33 y 11), de Londero.

El joven tenista argentino de 25 años se convirtió en el primer eliminado de los cuatro que compiten dentro del cuadro principal de individuales.

Antes del triunfo de Federer había estado en la pista central el serbio Novac Djokovic, número uno del mundo, quien comenzó su defensa del título con triunfo por 7-5 y 6-1 frente al estadounidense Sam Querrey.

Djokovic, que tuvo un comienzo lento y luego fue a más, a penas necesitó una hora y 18 minutos para asegurarse la victoria y el pase a la tercera ronda, donde tendrá de rival al ganador del partido que esta noche disputan el estadounidense John Isner, decimotercer cabeza de serie, y el español Pablo Carreño.