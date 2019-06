García Dols hace historia y logra sus primeros puntos en la élite

Con tan solo 16 años y en la segunda carrera en la que termina, el burrianense Sergio García Dols entró en la historia del motociclismo al lograr sus primeros puntos en un Mundial, en este caso el de Moto3, tras terminar 13º en el Gran Premio de Italia y llevarse del mítico Circuito de Mugello tres puntos, los primeros en la élite de este deporte.

Tras no poder debutar en la primera prueba mundialista al no haber cumplido todavía los 16 años, y de caerse en los entrenamientos previos al segundo gran premio de la temporada, García Dols no podía hacer su debut oficial hasta la tercera carrera, el Gran Premio de las Américas, en Estados Unidos, donde concluyó 19º. Tras ello, tampoco pudo finalizar en los dos siguientes GP, en Jerez y en Le Mans respectivamente. Hasta que ayer demostró que tiene un enorme futuro.

El piloto de Honda, del equipo Estrella Galicia 0,0, supo aguantar el tipo con los de arriba, en un GP de Italia que conquistó el italiano Tony Arbolino (Honda, VNE Snipers) y en el que el burrianense llegó a meta 2,578 segundos después, junto a los también españoles Raúl Fernández y Albert Arenas, ambos del Sama Qatar Ángel Nieto Team (KTM).

MUY SATISFECHO / Como no podía ser menos, García Dols se mostraba como loco de contento tras su actuación en Mugello. «Este fin de semana ha sido muy positivo. Hemos podido mejorar progresivamente en cada sesión, rodando siempre en tiempos rápidos, y eso es un paso adelante respecto a los primeros grandes premios», como declaraba tras el gran premio en la web de uno de sus patrocinadores, Box Repsol.

En especial, al joven piloto provincial le llenó de satisfacción el haber logrado sus primeros puntos. «Estoy muy contento por la carrera que hemos hecho, aunque me costaba un poco seguir el ritmo, porque no tenía mucho agarre en el neumático trasero. Lo importante es que he terminado y he sumado mis primeros puntos en el Mundial», confesó el xiquet de Burriana, que ahora ya se centra en la próxima prueba, el Gran Premio de Cataluña, donde debutará en el Circuit de Barcelona en Montmeló. «El objetivo es seguir creciendo como piloto y progresar», concluyó.