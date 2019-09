Gasol: "Estamos ante una oportunidad única"

Marc Gasol aseguró que tanto él como sus compañeros de la selección son conscientes del reto que se les presenta en el Mundial de China con la clasificación para una de las semifinales del torneo, donde se cruzarán este viernes con Australia, verdugo en el último cruce de cuartos de la República Checa.

"Estamos ante una oportunidad única y queremos vaciarnos y afrontarlo de la mejor forma posible" declaró el pívot catalán haciendo de portavoz de sus compañeros al final de la jornada de descanso que el seleccionador Sergio Scariolo dio a todos sus jugadores tras tres semanas largas de concentración y ante los dos trascendentales encuentro que le aguardan a España en la fase final del torneo en Pekín. "No van a ser fáciles, pero habrá que afrontarlas con mucha ambición, apuntó Marc Gasol, el único jugador junto a Rudy que luce un título mundial en su palmarés de todos los semifinalistas.

Las sensaciones que ha transmitido el jugador de los Toronto Raptors hasta ahora y sus números se contradicen. Puede parecer que Gasol no ha llegado en su mejor estado de forma a China, pero las estadísticas del equipo le confirman con el segundo anotador de la selección (11,3 puntos) por detrás de Ricky Rubio, el segundo reboteador (5,2) y el tercer asistente (3,7 por partido), aunque sus porcentajes están lejos de lo que suele acreditar. (40,% en tiros de campo). El jugador catalán aclara, además, que no le preocupa.

"Siempre miras para el equipo, a veces estás más centrado en ataque y aportas más en anotación y a veces no estás tan acertado y tienes que liberar el juego atrayendo al rival, con bloqueos y desde la defensa. No puedes depender solo de tu ataque, sino también de tu defensa y de ayudar a tus compañeros a ganar el partido, que es lo más importante", fue su explicación, antes de asegurar: Me lo estoy pasando muy bien en el torneo y disfrutando y eso hace que todo valga la pena, incluso estar un mes y medio sin ver a la familia.

LLAMADAS DE PAU

Marc aseguró que habla casi a diario con su hermano Pau, que les transmite todo su apoyo y habló en tono elogioso del seleccionador Sergio Scariolo, de quien dijo que es uno de los responsables del éxito del equipo, que ha logrado la clasificación directa para los Juegos de Tokio, una noticia que se confirmó con el triunfo de Australia sobre la República Checa, poco después del gran bombazo de la eliminación de EEUU a manos de Francia.

Es alguien que nos hace mejores, porque nos da confianza, libertad y directrices y también normas dentro de la pista, así como la estructura necesaria de un equipo para tener un correcto funcionamiento. Realmente lo hace muy bien".