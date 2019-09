Gerard, el nuevo rey del gol

Tras una temporada, la pasada, en la que las cosas no salieron como se esperaba, ni a él ni al Villarreal CF en general, Gerard Moreno se ha convertido en el delantero de moda del fútbol español. El futbolista de 27 años natural de Sante Perpètua de Mogoda (Barcelona) suma cinco goles tras las cuatro primeras jornadas del campeonato, viendo portería en todos los encuentros disputados, lo que le dejan en estos momentos en pichichi en solitario.

Tan solo el delantero del Real Madrid Karim Benzema sigue la estela del catalán, ya que el galo suma cuatro goles, mientras que el bético Loren Morón lleva tres. Los únicos que, por ahora, mantienen el pulso al groguet.

Es por ello que, tras su doblete del pasado sábado en Butarque en el triunfo del Submarino ante el Leganés (0-3), Gerard se está erigiendo como el atacante más reconocido de LaLiga.

HUMILDAD Y TRABAJO / Pese a ello, el goleador catalán no quiere lanzar las campanas al vuelo y aboga por la humildad y por darle continuidad al trabajo realizado hasta ahora. «Ser pichichi es especial, mucho más si los goles sirven para ganar. Mi idea es la de seguir trabajando igual, ayudar al equipo y con ese trabajo espero que sigan llegando los goles», indicó el ariete amarillo, orgulloso de sumar cinco goles en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

Unos registros anotadores que le dan más fuerza si cabe para seguir. «Estoy satisfecho por marcar, pero sobre todo por marcar y ganar. El equipo está trabajando muy bien y eso nos lo pone muy fácil a los delanteros. Nos dejan muy bien y eso hace que podamos ver portería», añadió.

EL DURO AÑO PASADO / Gerard Moreno vive ahora un momento muy dulce en lo deportivo, pero es muy consciente de que en el fútbol todo es cambiante. De hecho, el goleador del Submarino no duda en recordar los problemas que tuvo la pasada campaña de cara al gol, un aviso a navegantes para no confiarse en el presente ejercicio. «La temporada pasada no llegaron los goles, pero lo importante es trabajar. Es verdad que el marcar nos da confianza, a lo que se suma que el equipo juega mejor, lo que nos ayuda a los delanteros a tener más opciones», recordó el ‘7’.

No hay que olvidar que en toda la pasada campaña, Gerard sumó ocho goles en Liga en 35 partidos que disputó en el campeonato doméstico, mientras que en el presente ejercicio ya suma más de la mitad que el pasado año, cinco, en las cuatro jornadas que se llevan jugadas hasta la fecha.

El catalán terminó el año futbolístico con 13 tantos en 49 encuentros, ya que además de los 8 en Liga hizo cuatro en Europa League (11 partidos) y otro en Copa del Rey (tres compromisos).

EL EQUIPO, EN BUENA LÍNEA / Es por ello que ahora espera que se continúe con la línea trazada por los de Calleja en este inicio liguero, ya que están generando fútbol y oportunidades. «En todos los partidos hemos hecho ocasiones, es algo que nos hace tener mucha confianza. Sabemos que el equipo genera, llega con mucha gente y eso nos da muchas opciones de marcar. A lo que se suma que estoy teniendo acierto», recalcó un Gerard Moreno que no quiere obsesionarse con los goles, sino seguir sumando y aportando. Sin duda, el delantero de moda del fútbol español.