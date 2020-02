Iborra: "La derrota ante el Mirandés nos dejó jodidos pero el Villarreal se levantará"

Iborra se ha convertido en uno de los líderes naturales del vestuario amarillo, a pesar de que apenas lleva un año en el club. El centrocampista amarillo se mostró autocrítico con la derrota en Miranda, que ha apagado la ilusión que había alimentado la posibilidad de disputar, por segunda vez en la historia de la entidad, una semifinal copera.

"Hemos cometido demasiado errores y los partidos se deciden por pequeños detalles y nosotros hemos pagado muy caros los fallos en las áreas", apuntaba dolido el centrocampista amarillo quien reconocía que la eliminación en Copa del Rey ante el Mirandés (4-2) ha supuesto "un palo muy duro", sobre todo por la forma en la que cayó el equipo, pero que ahora hay que pensar en ir a ganar a Valladolid.



"Es difícil ganar cuando concedes tanto y no tienes todos los sentidos metidos en el partido porque si no estás a tope, te castiga cualquier rival sea de la categoría que sea", aseveraba Iborra.

También indicó que estaban avisados de lo que podía pasar ante un equipo que ya había eliminado a dos conjuntos de Primera División -Celta y Sevilla- y que pese a ello no habían sabido reaccionar ante lo que pasaba.

"Aunque estamos muy jodidos, debemos levantarnos y pensar que tenemos la opción de ganar en Valladolid para olvidar pronto este revés y continuar la pelea para regresar a Europa", indicaba.