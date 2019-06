Javi Serra se gana una segunda oportunidad con el Castellón

El segundo fichaje para el CD Castellón 2019/2020 necesita poca presentación: el club resarce parte de la injusticia con Javi Serra (25 años), uno de los héroes del ascenso, despachado de malas formas a los pocos días de contribuir al retorno de los albinegros a Segunda B. El puçolano se suma al de otro jugador de banda, Jorge Fernández (Conquense), dando un impulso a los refuerzos en un mercado de verano aún sin mucha temperatura en Castalia.

En la 2017/2018, el valenciano participó en 42 encuentros (siete goles). Despedido del Castellón, recaló en un Ibiza por aquel entonces todavía en Tercera, pero la compra de la plaza del Lorca FC por parte de los pitiusos le permitió volver a jugar en Segunda B, categoría que ya conocía con el Eldense y el Atlético Saguntino.

Con los isleños, Javi Serra ha disputado 28 partidos (4 goles), en dos partes muy diferenciadas: lo jugó casi todo hasta primeros de febrero pero, de ahí hasta el final, solo un total 14 minutos en cuatro encuentros, fruto de cuestiones que en nada tenían que ver con su rendimiento, sino por cuestiones ajenas, «de club».

LAS RAZONES // «Me he decantado por el Castellón por la importancia del club y por su proyecto», manifestaba ayer a Mediterráneo. «Estoy muy contento de volver, porque estuve muy a gusto el año del ascenso», añadió. Este mediodía, el concesionario Hyundai Agrocastalia, patrocinador oficial del Castellón, acogerá su segunda presentación como jugador albinegro.

Javi Serra ha descartado ofertas económicamente más importantes del grupo II y también de un equipo catalán. Con su regreso, el Castellón repara su despido, como el de tantos compañeros que perfectamente habrían podido continuar vistiendo de albinegro en esta temporada.

BIENVENIDA // David Cubillas, el capitán, le daba ayer de nuevo la bienvenida a través de Twitter. «A ti ya no hace falta que te diga nada... Conoces la casa y a tu gente: ¡déjatelo todo por ella y te llevará en volandas como la temporada del ascenso!», escribió.

Incluso Enrique José Sampedro, que pasó por el mismo trago y que todavía no tiene equipo, le dio la enhorabuena y, a la vez, ofreció un detalle que ilustra lo mal que el nuevo fichaje lo pasó hace justo ahora 12 meses: «Aún me acuerdo hace un año, cuando te dijeron que no continuabas y de lo fastidiado que estabas, me dijiste que no ibas a venir a mi boda». «Al final vinisteis a la boda y ahora vuelves al Castellón», subraya. «Te lo mereces, amigo», añade el central valenciano.