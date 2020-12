Jordi Bruixola: "El Castellón necesita apoyo institucional para el proyecto de la Ciudad Deportiva"

Jordi Bruixola es uno de los artífices del milagro de los panes y los peces, que en versión albinegra se podría traducir como el de la reactivación de la masa social de apenas mil abonados con Cruz, a 14.000 en una temporada sin fútbol en los estadios, y dos ascensos casi consecutivos. El director general del CD Castellón, uno de los hombres fuertes de Vicente Montesinos, tiene ahora otros milagros en el punto de mira: asentar al club en el fútbol profesional y la construcción de una Ciudad Deportiva. Bruixola repasa para Mediterráneo toda la actualidad del club albinegro, que el martes anunciará una nueva ampliación de capital. El apoyo a Óscar Cano, los refuerzos, la situación social, todos los temas candentes, son analizados por el director general del club.



El 2020 ha sido un año muy difícil para el mundo en general, pero muy bonito para el Castellón con el ascenso a Segunda División A. Inolvidable, ¿no?

Por supuesto, inolvidable. Podríamos decir que el 2020 nos ha dejado lo mejor y lo peor para los albinegros. Un año inolvidable por nuestro ascenso al fútbol profesional, pero también la fatalidad de tener que sufrir un virus mortal, enfermedad e incertidumbre en nuestras vidas. Esto, por desgracia, propició que no pudiéramos celebrar este ansiado ascenso junto a la afición.



¿Se cree haber pasado en dos años del pozo de Tercera División al fútbol profesional?

Desde nuestra llegada el objetivo fue claro, volver al fútbol profesional. Es evidente que se ha conseguido mucho más rápido de lo que todos podrían esperar. Primero con la apuesta inicial de Capital Albinegro con Vicente Montesinos, Ángel Dealbert, Pablo Hernández y Alfonso Hernández, acompañada de forma extraordinaria por nuestra afición, con una gestión acertada y ambiciosa. Un gran trabajo liderado por Vicente Montesinos que, además, ha aportado una inversión económica que tiene un enorme valor, lo cual ha convertido al Castellón en un club imparable. Capaz de romper cualquier registro a todos los niveles. Pasar de Tercera a Segunda A en dos años está al alcance de muy pocos clubes.



Cuando llegaron, el Castellón era un solar sin afición y en Tercera. Ahora tienen 14.000 socios sin fútbol en los estadios y están en Segunda. ¿Un milagro?

Antes de aterrizar en el club habíamos estudiado perfectamente todas las fortalezas y debilidades que nos íbamos a encontrar en el camino. Prácticamente, tal y como nos encontramos el club, era como empezar de nuevo. Creo, sinceramente, que todos hicimos un ejercicio de reseteo, incluida la afición, y fuimos de la mano sin mirar atrás y centrándonos en todo lo bueno que estaba por llegar. Eso fue clave. Mucho trabajo, perseverancia, ambición, acierto y constancia en la inversión.



Se sabía que iba a ser un año difícil deportivamente y el Castellón es de los pocos que luchan por la permanencia que ha mantenido la confianza en su entrenador.

Nosotros vemos y leemos las situaciones de forma diferente al resto de los clubes. La prueba es que muchos equipos ya han cambiado de entrenador y en algunos casos en mas de una ocasión. Los resultados sobre el césped determinan muchas decisiones, pero nosotros añadimos más valores y todos ellos nos lleva a tener claro que Óscar Cano está por encima de unas derrotas concretas en el tiempo. Hay que reconocer su trabajo y el de su cuerpo técnico de una forma más global. Hay muchas más cosas positivas.



¿Qué hubiera hecho de otra forma en la planificación deportiva de esta temporada?

Puedes pensar que quizá no sería malo esperar a los dos últimos días o últimas horas para fichar a algún jugador importante que te ofrece el propio mercado. Pero esto es muy arriesgado. Te puede salir bien o muy mal. Prefiero la planificación que hemos llevado a cabo desde el inicio. Quisimos fichar pronto y mucho para empezar la temporada a tope y conseguir puntos desde el inicio, como así fue. Esto propició que pudiéramos fichar a ciertos jugadores por adelantarnos. Estando en Marbella, la misma tarde antes del partido contra el Logroñés, estábamos firmando a un jugador.



¿Quizás han fichado demasiado (13) y hubiera sido mejor apostar por más calidad que cantidad?

Eso tiene coherencia. Es una manera de afrontar los fichajes. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que siendo un recién ascendido sería muy difícil optar a un perfil concreto de futbolista. Primero, por un tema económico y, después, por nivel competitivo. Y teniendo en cuenta lo larga que es esta Liga y los posibles efectos del covid, decidimos hacer una plantilla más larga. Lo que sí tiene que saber la afición es que alguno de los que han venido eligieron el Castellón por lo que supone representar a un club histórico y por su gran masa social. Les hace mucha ilusión jugar en un Castalia lleno.



¿Se va a realizar un esfuerzo para reforzar convenientemente la plantilla en este mercado?

Por esfuerzo no será, pero estamos limitados por el control salarial de LaLiga. Estamos trabajando, desde hace un tiempo, en buscar algún refuerzo que nos haga ser más competitivos. No será fácil. Eso sí, tengo que decir muy claro que estamos contentos con el trabajo global de los jugadores, aunque claro que todo es mejorable. Hasta el Mallorca, que va arriba, probablemente también se plantee retocar su plantilla. No vamos a hacer ninguna locura. Además, estamos viendo que en las últimas semanas el equipo da señales claras de una mejor adaptación a la categoría. El trabajo de la comisión deportiva es incansable y a la vez efectiva. Ángel Dealbert y Xavi Galván tienen un gran conocimiento de la categoría y de las necesidades del equipo. Todo este trabajo, contando también con la participación del entrenador y de Carlos Montesinos, se ha traducido en buen fútbol y en ascensos.



¿Lo más complicado para ello será poder sacar los jugadores que apenas cuentan para Cano?

Para incorporar a algún jugador, otro tendrá que salir. Nosotros queremos que todos tengan minutos y compitan. Eso es lo mejor para ellos y para el club.



¿Qué posiciones será necesario reforzar de la plantilla?

Siempre digo que existen futbolistas que sólo con su incorporación mejoran todas las líneas. Lo que buscamos siempre es un equilibrio entre nuestro juego ofensivo y defensivo. Teniendo muy en cuenta la opinión del entrenador, que al final es el que dirige el trabajo de los jugadores. Cuanto más equilibrio tengamos, mejor competiremos. Y por supuesto, nuestro mejor refuerzo sería que pudiera volver la afición a Castalia. Juntos somos imbatibles.



¿Les permitirá el ‘fair play’ financiero para fichar?

Tienes muy poco margen financiero para afrontar este mercado. Por tanto, habrá que estudiar bien las posibilidades. En esta ventana de fichajes, los jugadores que tengan que venir tienen que ser determinantes. El pasado año, sin fair play financiero, vinieron Juanto y Lapeña. Fueron dos incorporaciones clave.



¿Qué presupuesto maneja el club esta temporada?

Cerca de siete millones y medio de euros. Hace sólo dos años era poco más de un millón.

La semana que viene hay una junta de accionistas. ¿Van a presentar una ampliación de capital?

Sí, así es. Subir a Segunda también requiere del cumplimiento de una serie de exigencias del Consejo Superior de Deportes (CSD), amparadas en la Ley del Deporte y la Ley de Sociedades Anónimas, para poder competir en las categorías profesionales. Por tanto, un nuevo esfuerzo de Montesinos con el objetivo hacer viable al Castellón en el fútbol profesional.



Pese a las dificultades, acabar el año fuera de puestos de descenso es un éxito ¿no es así?

Somos realistas y nuestro objetivo es mantener la categoría y seguir afianzando el proyecto. De momento, estamos fuera del descenso y, si acabara así la temporada, sería un éxito. Para un recién ascendido todo es más difícil.



¿Es fundamental para el proyecto asentarse en Segunda?

Totalmente. Ese asentamiento nos daría a la vez un crecimiento muy grande. El Castellón tiene que estar en el fútbol profesional, pero es que creo que La Liga también necesita al Castellón.



¿El Castellón necesita una reestructuración interna para adaptarse al fútbol profesional?

El club cuenta con grandes profesionales como Carlos Montesinos, Pepe Mascarell, Javier Heredia o Ramón Villaverde, entre otros muchos. Cada uno de ellos liderando su parcela. Es que tenemos muy buenos profesionales. En realidad el club ya se profesionalizó en los inicios de nuestro proyecto, cuando estábamos en Tercera División. Ese asentamiento en Segunda A también nos permitirá crecer a nivel interno. De todas formas, nosotros este año ya hemos podido dar respuestas a todas esas exigencias del fútbol profesional. El Castellón está concebido para estar en La Liga.



¿Ve posible la construcción de una ciudad deportiva?

La ciudad deportiva es la gran carencia que tiene el club. Bueno, en realidad no debería ser así porque en su momento se construyó una por y para el Castellón. En la actualidad queremos dar las gracias a Marina d’Or porque ellos sí han entendido nuestra necesidad y hemos podido llegar a un buen acuerdo para la utilización de sus instalaciones. Claro que veo posible la construcción de una nueva ciudad deportiva. Además, es uno de los proyectos importantes que tiene en la cabeza el presidente. Y tengo claro que si lo proyecta, lo consigue. Se ha hecho un gran estudio realizado por arquitectos, muy bien elaborado, junto con la Fundació, y todo este trabajo ya es conocedor el Ayuntamiento y los diferentes grupos políticos de la ciudad. Por eso el apoyo de las instituciones será fundamental.



¿Se han sentido solos en la gestión del club pese a la gran relevancia social que tiene el Castellón en la capital y provincia?

En el momento que me planteas esta pregunta es porque detectas que puede ser que sí. Nosotros nos hemos sentido muy arropados por los socios, por toda la afición albinegra y por nuestros patrocinadores. Quizá nos han dejado demasiado solos, puede ser, pero fíjate lo que hemos sido capaces de lograr. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si encima hubiéramos tenido el mismo apoyo que otros clubes sí tienen o tuvieron en un pasado muy cercano? Hay algún que otro club que está compitiendo con nosotros y que acaba de firmar una serie de acuerdos institucionales que, evidentemente, les va a facilitar ampliar su margen financiero para fichar. Así de sencillo. No competimos con las mismas armas.



¿La marca CD Castellón se ha revalorizado?

El Castellón ya es uno de los clubes que más valor aporta a LaLiga. Las audiencias de televisión se encuentran entre las más altas de la competición, el número de abonados, las cifras del área de negocio, su historia, la ciudad, su condición de capital de provincia y su extraordinario margen de crecimiento lo sitúa como uno de los clubes importantes en Segunda División.