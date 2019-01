Luis García: «Nos faltó acierto cara a portería»

Luis García Plaza se mostró visiblemente afectado por el traspié sufrido ante el cuadro getafense: «Es complicado venir aquí cuando has perdido, generas situaciones, fallas un penalti, casi te marcan en el descuento...», desgranó. Sin embargo, el técnico madrileño reconoció que su equipo no se está mostrando acertado en la máxima del fútbol para poder ganar: «Este deporte son goles y nos está faltando meterla». «En ataque no marcamos; y en defensa, con poco, nos hacen daño», lamentó el preparador amarillo.

A pesar de la derrota, el entrenador del Submarino puso en valor los méritos de su escuadra para sacar un mejor resultado: «El equipo ha estado junto en todo momento y ha mostrado intensidad durante los 90 minutos, pero nos ha faltado meterla».

Luis García fue más allá, y destacó al cancerbero visitante, David Soria, como el mejor del Getafe, algo que dignifica el encuentro desarrollado por el Villarreal. «El portero ha sido el mejor jugador del Getafe: les ha mantenido con vida hasta el tramo final del partido y la victoria se la han llevado gracias a él». A pesar del poco acierto en tareas ofensivas, el técnico destacado la fe de sus jugadores en conseguir una victoria que se presumía importante.

Poco premio // «El equipo ha creído siempre en ganar», arguyó el entrenador. Por ello, el resultado ante el cuadro madrileño dejó al vestuario, en palabras de García Plaza, «jodido». No en vano, reconoció que la plantilla está «tocada», pero también enfatizó en que «toca levantarse». «Hay que descansar y volver a estar con la cabeza alta», añadió. «Y a quien esté con la cabeza baja, se la levantaré yo mismo», matizó.

El entrenador groguet tildó de «injusta» la derrota. «El Getafe no ha merecido esta victoria, pero esto es fútbol y hay que meterla y nosotros no logramos hacerlo». Ante esta complicada situación, lo más importante radica en la estrategia a seguir para revertir el escenario actual. «Solo se le da la vuelta a esto trabajando. Si alguien tiene que creer en esto somos nosotros», sentenció.

El madrileño aseguró que «el equipo lo ha intentado hasta el final, las ocasiones de Gerard y Cazorla son clarísimas... y luego nos marcan». No obstante, ante esta situación, para el técnico, solo vale «venir otra vez con la cabeza alta». «En este momento tenemos que ser persistentes», dijo. El entrenador lo tiene claro: «A esto solo se le da la vuelta trabajando. Si alguien tiene que creer en esto, somos nosotros».

Respecto al penalti que ejecutó Toko- Ekambi, el madrileño avanzó que «el encargado de lanzarlo era Cazorla, pero ellos han hablado y han acordado que tirara Toko-Ekambi», explicó. «De ahora en adelante, los lanzará el encargado establecido», avanzó.

3 La visión del rival. El técnico del Getafe, José Bordalás, se marchó satisfecho de La Cerámica después del triunfo agónico de su equipo, lo que le reafirma en la lucha por las competiciones europeas. El alicantino destacó que «hubo momentos de alegría porque era un partido complicado: el rival se juega mucho, está inmerso en la zona baja, un equipo de una categoría grande». El entrenador azulón aseguró que su equipo «intepretó bien el duelo desde el inicio» y solo «concedió en acciones a balón parado».