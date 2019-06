Moi Gómez puede ser el primero a la espera de Albiol y Moreno

En el mundo del fútbol no hay nada seguro hasta que no está firmado. Lo del pacto de caballeros y el apretón de manos hace mucho tiempo que dejó de ser la certeza absoluta de que una negociación concluía aunque no estuviera rubricada. El Villarreal CF tiene negociaciones muy avanzadas con Raúl Albiol, Moi Gómez y Alberto Moreno, pero ninguna de ellas ha concluido con la firma. Los tres pueden ser los primeros fichajes del nuevo proyecto de Fernando Roig para afrontar el regreso a Europa del Submarino, pero todavía restan flecos y, en algunos casos, la competencia importante de otros clubs.

El caso más cercano a la resolución es el de Moi Gómez. El talentoso mediapunta tiene un año más de contrato con el Sporting de Gijón, que lo ha tenido cedido durante temporada y media en el Huesca. El club asturiano no cuenta en principio con el alicantino, por lo que lograr su carta de libertad no debe ser una cuestión complicada. El Submarino quiere desligar esta operación del caso Javi Fuego, jugador que en El Molinón quieren convertir en el futbolista franquicia de su nuevo proyecto. Entre otras cosas porque para que el mediocentro asturiano pueda regresar al club donde se formó, el Villarreal debería abonar cerca de las tres cuartas parte de su nómina.

CENTRAL ENCARRILADO // Raúl Albiol es el central deseado por Javi Calleja para reforzar la parcela defensiva. Es segura su salida del Nápoles y que mantiene negociaciones avanzadas con el Villarreal. Sin embargo, a pesar de todos los rumores existentes, todavía no ha firmado su nuevo contrato con el Submarino y no prevén que su incorporación se haga oficial esta semana. Encarrilado sí, pero no atado al cien por cien. El defensa de Vilamarxant cuenta con varios pretendientes importantes. El Villarreal es el mejor colocado, pero también lo estaba hace un año y acabó renovando con los partenopeos.

Alberto Moreno, como informó Mediterráneo la pasada semana, es el elegido para dar más experiencia a la retaguardia amarilla y reforzar el carril zurdo del equipo, más si cabe con la segura salida de Alfonso Pedraza al Eintracht Frankfurt. El sevillano lleva varios días de vacaciones en Castellón y ultimando su puesta a punto para empezar al máximo nivel la próxima temporada. Concluye contrato el próximo 30 de junio y las negociaciones con el todavía lateral del Liverpool van por el buen camino, pero, como en el caso de Albiol, todavía no han concluido con la firma y también dispone de otras propuestas interesantes tanto en lo económico como en lo deportivo. El poder de convicción del conjunto amarillo debe basarse más en el proyecto y en la posibilidad de que el Villarreal se convierta en un trampolín a la selección para un futbolista que solamente tiene 26 años, a pesar de su dilatada experiencia y currículo deportivo internacional.

MEDIOCENTRO A FUEGO LENTO // En cuanto a la posición de mediocentro, a pesar de la larga lista de nombres que aparecen relacionados con el Villarreal, todavía no existe un centrocampista que tome ventaja. En esta demarcación, la posible incorporación del perfil de jugador solicitado por Calleja está menos adelantada, aunque el club sigue trabajando a fondo en varias opciones.