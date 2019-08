Neymar: "No estoy feliz sino aliviado"

Una jueza de Sao Paulo decidió este viernes desestimar la denuncia por violación contra Neymar que interpuso la modelo Najila Trindade Mendes da Souza. La magistrada siguió las recomendaciones de la Fiscalía, según confirmó a France Presse un portavoz de la corte de la metrópoli de Brasil.

Ana Paula Vieira de Moraes, del tribunal de la ciudad de Sao Paulo, aceptó la recomendación de la fiscalía emitida el pasado jueves por falta de pruebas contra el todavía delantero del Paris Saint Germain. La jueza fue quien ha pedido el archivo de la causa contra el futbolista. El caso saltó a los medios a principios de junio cuando Trindade acusó a Neymar de haberla violado durante un encuentro en un hotel de París el pasado 15 de mayo.

EL RECUERDO DE LA CICATRIZ

Neymar ha mostrado su satisfacción por la decisión a través de su cuenta oficial de Instagram. "Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen", empieza diciendo el brasileño.

"Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. La cicatriz continuará recordándome que un ser humano puede hacer cosas buenas, peor también cosas malas!". El astro aportó también un paralelismo filosófico. "Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo... pero como dice una leyenda en jiu-jitsu, para muchos, el suelo es el final de todo; para nosotros es solo el comienzo".

El delantero acaba enviando un mensaje de apoyo a las mujeres que han sufrido una violación: "Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsas acusaciones y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto. Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces! gracias a Dios por todo, siempre".