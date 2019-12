Del obstáculo al éxito

Tuve un accidente, se me fue la bici en una curva y caí por un barranco de siete metros. Eva Moral (Madrid, 1982 ) es una de las grandes figuras del momento del triatlón paralímpico y su historia no ha dejado indiferente a nadie. Siempre digo que la mía es una historia de segundas oportunidades porque la vida, de repente, me quitó todo lo que tenía planeado y me dijo: Eva, toca reinventarse. Y lo hizo.

Tras quedarse en silla de ruedas, volvió a la senda del deporte y ya es campeona del Mundo y de Europa de paratriatlón. Simplemente llevo unas ruedas, como quien usa gafas para leer. Con esta actitud, Eva apunta a los Juegos de Tokio con la ilusión de la misma niña que empezó practicando ballet y ha terminado hecha toda una atleta. Junto a ella, todo el equipo paralímpico español.

Barreras superadas

Porque el caso de la madrileña no es único ni aislado. Son muchos los que ante la adversidad se crecen. Y lo hacen, en parte, gracias al ejemplo de los que un día soñaron que podían y lo hicieron. Como Teresa Perales, Gerard Descarrega, Xavi Porras y la propia Eva. Entre todos suman 28 medallas en cinco paralímpicos . Y ahora, se encargan de dar a conocer su experiencia a través de la campaña Inconformistas del Deporte de CaixaBank.

Esta vez lo han hecho en una jornada en la que el deporte se ha aunado con la vida laboral. Sus experiencias han sido el punto de partida de una charla extensa en el Centro Corporativo de Barcelona en la que ha quedado claro que las barreras están para superarlas. Ellos lo hicieron. Y ahora animan al resto a utilizar los obstáculos y retos para convertirlos en éxito.

A por Michael Phelps

El caso de Teresa Perales (Zaragoza, 1975) es el más llamativo. La aragonesa sufrió una neuropatía que la dejó en silla de ruedas con 19 años pero decidió lanzarse a la piscina. La falta de movilidad de sus piernas no le impidió convertirse en la española más laureada de la historia, con 26 medallas olímpicas.

Ni retarse a si misma para superar las 28 de Michael Phelps. Pero su ejemplo va más allá de las piscinas. Su experiencia en el deporte y en la vida le ha servido para labrarse un futuro fuera del agua. Hace tiempo que se deja ver dando conferencias y ejercer de coach es parte de su día a día.

Disfrutar del atletismo

Xavi Porras (Olot, 1981), bronce de triple salto en Pekín, también compagina su exitosa vida deportiva con la laboral en CaixaBank. Todo lo que te aporta el deporte, los valores, el sacrificio y el querer superarte, es bueno aplicarlo a tu vida diaria y el trabajo forma parte de ella, argumenta.

Y aunque asegura que para ganar lo mejor seria centrarse 100% en el deporte, dice no haber tenido ningún problema para disfrutar del atletismo mientras trabaja. Al final, el deporte paralímpico es deporte adaptado y la vida no deja de ser eso, la capacidad de adaptarte a las diferentes circunstancias, y eso es lo que he hecho. Con sus ganas, España apunta con creces a los Juegos de Tokio.