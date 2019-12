El overbooking en el ataque cierra las puertas a Rossi

El Villarreal no tramitará la ficha de Giuseppe Rossi. El delantero italiano llevaba entrenando a las órdenes de Javi Calleja desde el 14 de octubre. En principio era un gesto con el jugador para que pudiera ultimar su puesta a punto y recuperación después de un periodo de inactividad provocado por las lesiones. Y también una ilusión del club groguet de poder recuperar a un futbolista que ha sido un referente.

EXCESO DE DELANTEROS // El alto nivel competitivo que existe en la primera plantilla, junto al overbooking de jugadores de perfil ofensivo con los que cuenta el Villarreal, cierran las puertas a una posible incorporación de un nuevo futbolista. Al margen de Gerard Moreno, Ekambi y Carlos Bacca, la plantilla dispone de dos futbolistas de marcada vocación atacante como Javier Ontiveros y Samu Chukwueze, por lo que si una posición no es ostensible de ser reforzada es el ataque.

El mercado para la incorporación de nuevos futbolistas se abre en enero y aunque no es el caso de Rossi, quien se encuentra sin equipo y podría fichar fuera de los plazos, la previsión del Villarreal se centra más en la salida de algún jugador como Santy Cáseres, por citar un ejemplo, que en la entrada de nuevos jugadores, teniendo además en cuenta la filosofía de promoción de la cantera del club. El propio presidente del Villarreal, Fernando Roig, ya ha anunciado que es muy poco probable que se produzcan incorporaciones, aunque el club siempre está atento a los movimientos del mercado. No obstante, Calleja dispone de una plantilla equilibrada compuesta por numerosos internacionales absolutos, más si cabe cuando esta temporada el Villarreal no disputa competición europea y la Copa se juega a partido único.

Rossi continuará entrenando con el Villarreal mientras él lo considere oportuno, pero todo hace prever que al regreso de las vacaciones buscará un nuevo destino. Calidad no le falta.