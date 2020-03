La plantilla del Villarreal CF da negativo en el test coronavirus

El Villarreal cumplió con el protocolo marcado por LaLiga para los equipos de Primera y Segunda División y todos sus jugadores pasaron las pruebas verificadoras para comprobar el posible contagio del covid-19. El pasado viernes, el club citó a todos los miembros de la primera plantilla por turnos horarios en el párking de sus instalaciones, siguiendo las pautas de distancia y de no coincidencia entre diferentes personas que se encuentran en situaciones de aislamiento distintas.

Hasta allí fueron llegando uno a uno cada futbolista en su vehículo particular y los médicos del club realizaron los tests correspondientes. Los resultados han sido favorables y ninguno de ellos ha dado positivo, indicador de que las medidas adoptadas por el club amarillo, que han sido seguidas a rajatabla por los jugadores, dieron resultado.

El club ha pasado un plan de trabajo a cada miembro del plantel, con unas instrucciones básicas para cumplir el confinamiento en sus domicilios, una vez adoptada la decisión de suspender la competición por dos semanas en primera instancia, y sin fecha prevista de regreso a la actividad hasta que las autoridades sanitarias decidan que no existe peligro alguno de contagio del covid-19 y se puedan volver a jugar los partidos con normalidad.

LaLiga envió a todos los clubs profesionales, en concierto con una clínica privada, los test pertinentes, lo que desató una nueva polémica entre la Federación Española y LaLiga por la disputa que mantienen los presidentes de ambos organismos.

Carlos Bacca expresaba su satisfacción por la ausencia de positivos de coronavirus en una entrevista concedida al periódico El Heraldo de Colombia. «Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso en el Villarreal y ahora estamos a la espera de que la situación general mejore y la pandemia remita», comentó el delantero.

PRUEBAS OBLIGADAS // Bacca contaba cómo había pasado los controles pertinentes. «La Liga nos mandó obligatoriamente hacernos el test. El viernes pasado nos llamó el club y nos puso un horario a cada uno. En el párking nos hicieron los exámenes. Llegábamos por separado y cada uno en su coche», señalaba del ariete respecto a esta experiencia.

La otra cara, después de la noticia positiva, era la situación de aislamiento en casa que estaba viviendo y que ya vaticinaba. «Hicimos la compra de un mes porque ya se escuchaban voces sobre la gravedad de la crisis y en el club ya nos venían avisando de que las cosas se estaban complicando», confesaba. «En casa estamos encerrados, no salimos para nada a la calle», añadía Carlos Bacca.

la rutina diaria // Su agenda diaria no difiere demasiado de la de cualquier ciudadano que estos días se encuentra pasando el tiempo entre las cuatro paredes de su domicilio. «Lo que hacemos es despertarnos y compartir el desayuno en familia. Por la mañana todos entrenamos en el párking de la casa, en el espacio que tenemos. Yo hago los ejercicios que me manda el club, porque nos están diseñando trabajos individualizados para perder la forma física lo menos posible, aunque sabemos que va a ser difícil, porque no es lo mismo entrenar en casa que en el campo», declaraba el colombiano. El Villarreal, afortunadamente, no ha sufrido ningún contagio. Una buena noticia ante la delicada situación sanitaria que vive el país.