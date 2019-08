Prueba del algodón contra el Bolonia a una semana de la Liga

El Villarreal se enfrenta esta noche a su particular prueba del algodón. A una semana para que la competición oficial eche a rodar —en la primera jornada de Liga con la visita del Granada a La Cerámica—, Javier Calleja tiene hoy en San Marino (20.45 horas, en directo por Levante TV) ante sí el último banco de pruebas para perfilar el once con el que el Submarino afrontará la presentación ante su afición. Enfrente, un rival de entidad similar al que espera en siete días, el Bolonia de los viejos conocidos Nicola Sansone y Roberto Soriano, un Serie A italiano que medirá a qué nivel se encuentra ahora mismo este remozado Villarreal, en el que se esperan muchas caras nuevas con respecto al once tipo de la pasada campaña.

Calleja podrá disponer de todo lo que da de sí la actual plantilla. Solo Bruno Soriano y Ramiro —ambos en proceso de readaptación— se quedan fuera de este último amistoso de pretemporada por lesión. No se espera que sean los únicos que no se vista de corto en el Estadio de la República del pequeño estado insertado en el noreste de Italia. Como hace tres días en La Nucia, tampoco se espera que el técnico groguet cuente hoy con los dos jugadores que están en la rampa de salida de la entidad amarilla, Jaume Costa y Santi Cáseres, a los que el Villarreal ha instado a buscar nuevo destino, el primero mediante una desvinculación definitiva y el segundo con una cesión para ir ganando experiencia en el fútbol español.

Con la Liga a la vuelta de la esquina, Calleja, que aún espera un refuerzo ofensivo —Ontiveros u otro— mantiene pocas dudas con respecto a los planes para comenzar la temporada oficial. Una de ellas, la principal, se podría decir, estriba en la identidad del portero encargado de estrenar la Liga y,por tanto, comenzar con la vitola de titular el curso 2019/2020, una gran ventaja en una demarcación tan específica y poco dada a cambios inesperados o rotaciones. Andrés y Asenjo se juegan la plaza. Hasta la fecha, Calleja ha dado pocas pistas, por no decir ninguna, sobre su veredicto, más allá de las cuatro titularidades en amistosos que ostenta el murciano por tan solo una del palentino, un dato un tanto irrelevante en el periodo de preparación.

La defensa presenta menos interrogantes. Acaso un lateral derecho en el que los pocos minutos de Rubén Peña en pretemporada —llegó al club recién recuperado de una rotura de menisco de la rodilla izquierda— abren opciones para Mario, al igual que las tiene Moi Gómez como uno de los integrantes de la segunda línea ofensiva ante la poca carga de trabajo acumulada por el nigeriano Samu Chukwueze tras incorporarse más tarde por su participación en la Copa África.

EL SISTEMA ELEGIDO / Además de los nombres, el dibujo con el que el Villarreal se estrenará en una Liga que espera a la vuelta de la esquina también debería ser protagonista en el último test. De momento, el 4-2-3-1 es el sistema que ha dejado sensaciones de mayor solidez en los seis amistosos anteriores del Submarino.